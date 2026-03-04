「チョイキズ」や「規格外」など品質は変わらないのに格安でゲットできるアウトレット品はもちろん正規品でもお得な価格が魅力的な工場直売。



ここは静岡･吉田町にある水産加工品工場の直売所。



（客）

「多いときは1日に2回くらいおいしいものがあって、家ですぐ食べてこれおいしいんじゃないって…またすぐ買いにくる」



売り場を見てみると、冷凍ケースの中にはお買い得品がぎっしり。





（取材ディレクター）「サーモンの切り身が20切れで2200円…ものすごくやすいです」さらには珍しい明太子も。（はねうお食品 静岡工場 吉村 和志さん）「めんたいこはほとんど冷凍で流通なので、うちの工場でも1％くらい」かなり貴重だという、一度も冷凍していない生の明太子が320グラムで1500円と驚きの格安価格で販売。一方、藤枝市内にある、この、とある工場では…。大きな釜の中をのぞいてみると、そこには大量の「あんこ」が…。実はここ、創業70年の歴史を誇る製あん所なんです。そんな工場の隣りには直売所があり、ここで作られたあんこを使ったたい焼きが大人気。（たい焼きを購入）「けっこうボリュームがあってお腹にたまります」（たい焼きを購入）「甘くてしっとりしていて、すごく食べやすい」「every.life」は、静岡で大人気の「工場直売」を調査。見たら買いたくなる超～お得な海産物や、専門店が作る種類豊富なたい焼きを紹介します。静岡で大人気の工場直売を調査。まずは、藤枝市にある「神谷製餡所」。創業70年を迎えた歴史あるあんこの専門店です。工場ではまさにあんこ作りの真っ最中。北海道産の「えりも小豆」という小豆をゆで上げてから、グラニュー糖や水あめを加えて丁寧に練り上げていきます。（神谷製餡所 神谷 巌 社長）「これで1時間以上練って、しっかり小豆の一粒一粒に糖分がしみ込むように練り上げていく」こうして作られたあんこは、和菓子店やカフェ、ベーカリーなどに卸しているほか、直売所では小売りもしています。この日もあんこを求める客の姿が。（あんこを購入）「イチゴ大福を作るのに、こちらの白あんがとてもおいしいので、時々買いにくる」そして直売所で、もうひとつの大人気商品が、たい焼き。製餡工場で作られたこだわりのあんこを使った、たい焼きの店としても地元で長年親しまれてきたのです。（たい焼きを購入）「甘みもちょうどいいし、おいしいから買いに来る」（たい焼きを購入）「甘さとしょっぱさ、ちょうどあんばいがいい感じで…何ていうんだろう…粒がしっかりしている」客も絶賛するたい焼きは全部で7種類。定番の「粒あん」や「こしあん」のほか、カスタードクリームやチョコ、さらにツナサラダといったおかず系まで充実のラインナップ。一番人気は創業時から変わらぬ味を提供している「粒あん」です。中には自慢のあんこがたっぷり。（神谷製餡所 神谷 巌 社長）「おいしいあんこを食べてもらいたいというのが私の思い…ほかの店に比べると（あんこ）は1,5倍くらいあるんじゃないかな。生地も厚くしてあるので余計に大きく見える…というかメタボ鯛焼きと言われています」さらに、今の季節ならではのたい焼きがこれ。白あんに桜葉の塩漬けを練り込んだ「さくらあん」。（神谷製餡所 神谷 巌 社長）「ちょっと塩味が強いけど、それがちょうど白あんの甘みに合うので、桜もちのあんこというのがイメージしやすいかなと思う。春の花見にいいかな」また、ここでは、たい焼きのほかにもこの季節にピッタリの商品が。それが、さくらあんの「おはぎ」と「生どら焼き」。いずれも4月中旬までの期間限定品です。続いては吉田町にある「はねうお食品」。ここは、主にたらこや明太子を製造している水産加工会社です。商品はネットなどでも購入できますが、おすすめは2025年秋にリニューアルオープンした工場直売所。店内の冷凍ケースには工場直売ならではのお買い得品がぎっしり。主力商品の辛子明太子は1キロのケース入りで3650円と、これでも十分お得ですが…、これは、味はまったく変わらないのに製造過程で薄皮が破れてしまったというだけで、正規品よりも1000円もお得な1キロ2650円。（客）「贈答用にはならないけど家で食べるなら十分。1キロであの値段じゃあ買えないと思う」そして一番の人気商品というのが。（はねうお食品 静岡工場 吉村 和志さん）「一番のおすすめは、この出来立て生明太子です」生明太子は、加工の過程で一度も冷凍しないで出荷する明太子のこと。流通する明太子製品の中で、わずか1％ほどしかない激レアの明太子なんです。（はねうお食品 静岡工場 吉村 和志さん）「冷凍すると凍結・解凍の工程が入るので卵にダメージを与えてしまう。ツブツブって…おいしさの基準なので、あえて冷凍しないで一番おいしい状態で食べてもらおうと思って販売している」生明太子を目当てに来店した人は…。（客）「プリプリで冷凍と全然違う。むちゃくちゃおいしい」（客）「かんだ感じが冷凍していないので、粒々感が舌に伝わった感じがいい」（客）「グラム数でいうと安いと思う。320グラムで1500円では買えない」生明太子は基本的に偶数月のみの販売ですが、3月は要望が多いことから特別に販売をしているそうです。そしておすすめ商品はほかにも。それが「まぐろ明太子」。白醤油とみりんに漬けたぶつ切りのマグロを明太子に合わせた一品は、リピーター続出のヒット商品。そのまま食べてもおいしいですが、スタッフのおすすめは、ゴマ油を垂らしてかき混ぜたら、熱々のご飯にのせて卵黄と刻みネギをトッピング。（はねうお食品 静岡工場 高本 泰樹 さん）「ユッケ風まぐろ明太子丼ですね。マグロが歯ごたえがあってしっかりしたマグロ。辛さもマイルドになって食べやすくなっているので、すごくおすすめです」また、明太子以外にも気になる商品を発見。常連のお客さんが教えてくれたのは…。（客）「こっちの商品で、これを5つくらい買っていこうかなと思って…脂があって骨がないからみんなに喜ばれる」なんと、塩サバの切り身が5切れ入って600円。そしてカラフトシシャモは10尾でたったの250円。さらにサーモンの切り身は20切れで2200円。1切れあたり110円という信じられない価格です。明太子はもちろん、お買い得商品が山のようにある「はねうお食品・静岡工場」。一度、宝探し気分で、訪れてみてはいかがですか？