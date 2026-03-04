スピードスケートの郄木美帆選手の引退発表を受け、姉の菜那さんが4日、自身のインスタグラムで妹への思いを明かしました。

ミラノ・コルティナ五輪では3つの銅メダルを獲得した郄木選手。出場した五輪4大会では合計10個のメダルを獲得しました。そんな世界のトップを走り続けてきた郄木選手は、4日に自身のインスタグラムで引退を発表。「今週末にオランダで開催される世界オールラウンド選手権を私のスケート人生の一区切りにしようと思っている」などと報告しました。

そして今回、姉の菜那さんが郄木選手の引退を受け、自身のインスタグラムを更新。「美帆がスケート人生の今後のことについて発表していました。兄の影響で始めたスピードスケート。いつの間にか私達兄妹にとってすごく大切なものになってたなとしみじみ。そして想像しただけでドキドキしちゃう！！スピードスケートで世界のトップを走り続けそして世界をも魅了し続けてきた『郄木美帆』という選手の一区切りをつける大切なレースをスケート大国のオランダで観られるという事。めちゃくちゃ楽しいだろうなー。このレースは絶対生で観て応援したい！ということで、お姉ちゃんは妹の応援をするためにオランダに行ってきます。現地じゃなくても応援は選手の元にちゃんと届くので一緒に応援しましょー」と思いをつづりました。