読売３３３は１６７５円安、日経平均株価は歴代５番目の下落

４日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１６７５円３６銭（３・４３％）安の４万７２１４円１２銭だった。

３日連続で下落した。３３３銘柄のうち、８割超にあたる２８８銘柄が値下がりした。

（２２５種）の終値は、前日比２０３３円５１銭（３・６１％）安の５万４２４５円５４銭と、歴代５番目の下落幅を記録した。両株価指数とも下落率が３％を超える大幅な値下がりとなった。

４日の東京株式市場は、中東情勢への警戒感から前日に続いて全面安の展開となった。米軍とイスラエル軍によるイランへの軍事攻撃の拡大や長期化への懸念が強まり、東証プライム銘柄の９割超が下落した。原油価格の高騰に伴い、物価上昇による企業のコスト増や消費減退への懸念が意識された。

読売３３３の構成銘柄の下落率は、製薬会社の協和キリンの１８・３１％が最大だった。住友金属鉱山（１０・５０％）、三井海洋開発（９・５３％）と続いた。

上昇率は、ベイカレント（５・６１％）、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ（３・２１％）、ＺＯＺＯ（３・０２％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は１３８・５０ポイント（３・６７％）低い３６３３・６７。