３日付で国枝栄厩舎が解散した。「まあ、あの〜」から始まる“国枝節”をもう聞けなくなると思うと、寂しさが募るばかりだ。ところが、４日の美浦で「おや？」と目を凝らす場面があった。弥生賞ディープ記念に挑むタイダルロック（牡３歳、美浦・武井）が、白いシャドーロールを着けて追い切っていたのだ。しかも併せた僚馬まで同じ装い。１週前には着けていなかったような？

武井師に尋ねると、答えはすぐ返ってきた。「きょう（４日）の調教から、うちの厩舎の馬全部に着けようと思っています。国枝先生には１年前から言っていて、ちゃんと許可を取りました。本人は『俺が許可を与えるもんでもないけどな』と言ってましたけどね（笑）」。スタンドで２人が並んで追い切りを見ている姿はよく目にしたが、その裏で引き継ぎが進んでいたとは。

シャドーロールは調教の時だけ。それでも「やっぱりシャドーロールがあると、自分の厩舎の馬をすごく見つけやすい。これなら見逃すことがない」と効果を実感していた。普段からクロス鼻革着用のアーバンシックのように付けられない馬もいるが、それ以外は着用して調教する方針だという。

「僕は国枝先生の一番弟子なので」と武井師。レースで見られないのは残念だが、ひときわ目立つ白いシャドーロールの軍団は、東の名門厩舎の流儀を受け継いでいく印なのかもしれない。（刀根善郎）