お笑いタレント横澤夏子（35）が3日深夜放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。靴を履くのを嫌がる子どもの対処法を明かした。

この日のゲスト、バレーボール元日本代表の栗原恵さん（41）は1歳の子どもとよく一緒に公園に行くという。そして「今、もう走り出す時期で、バーッと動くんで、とにかく外に連れて行くんですけど。靴を履くと嫌がるんですよ。靴を持って行くんですけど、嫌がるので結局ハイハイし出しちゃうから、それだと消化不良かなと思って靴を脱がせて、靴下で遊ばせると喜んで。帰ると靴下は真っ黒で、毎回、手洗いしています」と明かした。

すると3人の女児を育てる横澤は「ほんと私も靴下汚れるの嫌だし、はだしにならせるのがなんか『うぅ…』って思っちゃうから、芝生とかを歩かせる。芝生って子どもにとってはチクチクするらしくて、手もつけない。砂利もちょっとなんか『なんだこここわい！』って言うので。じゃあ靴だね、そういう時はみたいな感じで『やってみよう』って言って」と明かした。

藤本美貴が「面白い。誘導だ、誘導」と言うと、「そうそう。危険な道というか、ちょっとゴツゴツしてるい所を靴が守ってくれるので、よく歩かせてました」と説明した。