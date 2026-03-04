　3月4日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは462銘柄。東証終値比で上昇は371銘柄、下落は61銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は113銘柄。うち値上がりが108銘柄、値下がりは2銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は1060円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の4日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7719>　東京衡機　　　　　676.5　 +86.5（ +14.7%）
2位 <5724>　アサカ理研　　　　 3820　　+460（ +13.7%）
3位 <288A>　ラクサス　　　　　133.5　 +10.5（　+8.5%）
4位 <2590>　ＤｙＤｏ　　　　　 2730　　+214（　+8.5%）
5位 <5817>　ＪＭＡＣＳ　　　　 1785　　+136（　+8.2%）
6位 <6143>　ソディック　　　　 1470　　+110（　+8.1%）
7位 <4395>　アクリート　　　　 1175　　 +83（　+7.6%）
8位 <6140>　旭ダイヤ　　　　 1488.9　 +96.9（　+7.0%）
9位 <6495>　宮入バ　　　　　　　219　　 +14（　+6.8%）
10位 <3840>　パス　　　　　　　 56.4　　+3.4（　+6.4%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <401A>　霞ヶ関ホテル　　　70810　-29990（ -29.8%）
2位 <220A>　ファベル　　　　 1075.9　-186.1（ -14.7%）
3位 <264A>　Ｓｃｈｏｏ　　　　　500　　 -79（ -13.6%）
4位 <6085>　アーキテクツ　　　 2160　　-231（　-9.7%）
5位 <8918>　ランド　　　　　　　9.3　　-0.7（　-7.0%）
6位 <1871>　ピーエス　　　　　 2900　　-185（　-6.0%）
7位 <1366>　ｉＦ日経Ｗベ　　　118.3　　-4.7（　-3.8%）
8位 <5597>　ブルーイノベ　　　 1370　　 -49（　-3.5%）
9位 <1356>　ＴＰＸベア２　　　142.1　　-4.6（　-3.1%）
10位 <4397>　チムスピ　　　　　　403　　 -13（　-3.1%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4151>　協和キリン　　　 2326.4　 +95.4（　+4.3%）
2位 <6857>　アドテスト　　　　25460　　+960（　+3.9%）
3位 <5801>　古河電　　　　　　28750　 +1075（　+3.9%）
4位 <1812>　鹿島　　　　　　　 6698　　+236（　+3.7%）
5位 <5706>　三井金属　　　　　34000　 +1170（　+3.6%）
6位 <9202>　ＡＮＡＨＤ　　　　 3198　+107.0（　+3.5%）
7位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 4035　　+133（　+3.4%）
8位 <5713>　住友鉱　　　　　　11067　　+332（　+3.1%）
9位 <5802>　住友電　　　　　　10250　　+305（　+3.1%）
10位 <5803>　フジクラ　　　　　26140　　+765（　+3.0%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2802>　味の素　　　　　　 4507　　 -26（　-0.6%）
2位 <6723>　ルネサス　　　　　 2620　　-5.0（　-0.2%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

