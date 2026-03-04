[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇371銘柄・下落61銘柄（東証終値比）
3月4日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは462銘柄。東証終値比で上昇は371銘柄、下落は61銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は113銘柄。うち値上がりが108銘柄、値下がりは2銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は1060円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の4日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7719> 東京衡機 676.5 +86.5（ +14.7%）
2位 <5724> アサカ理研 3820 +460（ +13.7%）
3位 <288A> ラクサス 133.5 +10.5（ +8.5%）
4位 <2590> ＤｙＤｏ 2730 +214（ +8.5%）
5位 <5817> ＪＭＡＣＳ 1785 +136（ +8.2%）
6位 <6143> ソディック 1470 +110（ +8.1%）
7位 <4395> アクリート 1175 +83（ +7.6%）
8位 <6140> 旭ダイヤ 1488.9 +96.9（ +7.0%）
9位 <6495> 宮入バ 219 +14（ +6.8%）
10位 <3840> パス 56.4 +3.4（ +6.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <401A> 霞ヶ関ホテル 70810 -29990（ -29.8%）
2位 <220A> ファベル 1075.9 -186.1（ -14.7%）
3位 <264A> Ｓｃｈｏｏ 500 -79（ -13.6%）
4位 <6085> アーキテクツ 2160 -231（ -9.7%）
5位 <8918> ランド 9.3 -0.7（ -7.0%）
6位 <1871> ピーエス 2900 -185（ -6.0%）
7位 <1366> ｉＦ日経Ｗベ 118.3 -4.7（ -3.8%）
8位 <5597> ブルーイノベ 1370 -49（ -3.5%）
9位 <1356> ＴＰＸベア２ 142.1 -4.6（ -3.1%）
10位 <4397> チムスピ 403 -13（ -3.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4151> 協和キリン 2326.4 +95.4（ +4.3%）
2位 <6857> アドテスト 25460 +960（ +3.9%）
3位 <5801> 古河電 28750 +1075（ +3.9%）
4位 <1812> 鹿島 6698 +236（ +3.7%）
5位 <5706> 三井金属 34000 +1170（ +3.6%）
6位 <9202> ＡＮＡＨＤ 3198 +107.0（ +3.5%）
7位 <7013> ＩＨＩ 4035 +133（ +3.4%）
8位 <5713> 住友鉱 11067 +332（ +3.1%）
9位 <5802> 住友電 10250 +305（ +3.1%）
10位 <5803> フジクラ 26140 +765（ +3.0%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2802> 味の素 4507 -26（ -0.6%）
2位 <6723> ルネサス 2620 -5.0（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
