三浦祐太朗、父・友和に代わって注意喚起「皆さまくれぐれもご注意ください」
俳優・三浦友和＆元歌手・山口百恵さん夫妻の長男で、歌手の三浦祐太朗が4日、自身のXを更新。父・友和のなりすましアカウントに注意を呼び掛けた。
【画像】「悪質です」父・友和に代わってなりすましとみられるアカウントを公開した三浦祐太朗
祐太朗は「代理で失礼します。facebook上に父のなりすましアカウントが存在しております」と投稿。「一見オフィシャルのものと勘違いしてしまう程フォロワーも多く悪質です」とつづった。
父のSNSはInstagramのみだとし「その他は全て偽物です。皆さまくれぐれもご注意ください」と呼び掛けた。写真ではなりすましとみられるアカウントの画像を公開した。
