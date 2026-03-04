Aぇ! group正門良規、大阪を舞台に約25キロをガチ歩き 本人撮影の絶景写真も公開
5人組グループ・Aぇ! groupの正門良規が、NHK BS・BS4Kで23日から5日連続放送される旅番組『てくてく絶景』に出演する。今回の舞台は“大阪”で、正門は1月中旬、約25キロを歩く“ガチ歩き”に挑戦。その様子を、月曜から金曜までの5日間、日めくり形式で放送する。
【番組カット】すごい！鳥を腕にのせる正門良規
これまでさまざまな“日めくり旅”をお届けしてきたBSの旅番組のシリーズ第4弾。地元の皆さんなどを取材すると自慢の風景や、長い間暮らしているからこそ目にできる自然現象など、「キセキの一枚」がスマホの中に…そんな絶景を一筆書きで歩いて訪ねる。番組オリジナルの絶景をてくてく巡る。
今回は大阪の定番人気スポットだけでなく、取材スタッフが見つけた「とっておきの場所」を徒歩だけでまわる。旅のスタートは、大阪イチの繁華街・道頓堀の戎橋。午前6時20分の日の出前に訪ねる。
旅を終えた正門は「地元なので、どこも心地が良く、懐かしい場所なのですが、思いもよらぬ絶景が現れるので、『あ、この場所をそう見る人がいるんだ！』『見逃してた！』と思ってばかりでした（笑）さらに、『キレイ』！『あーすごい』だけじゃないもうひとつ奥のドラマまで見られるところもすてきです。 ぜひ、ご期待ください」と感想とともに呼びかけている。
初日（23日放送）は道頓堀〜御堂筋〜大阪城 ＜季節や時間で変わる！大阪定番スポットの絶景＞に焦点。正門は「知らなかったら通り過ぎてしまう。そこを見つけるこの感性というか嗅覚、その遊び心に感動です。 「道って飽きないな」と改めて思いました。また、この日は、いろんな思い出が詰まっているすてきな写真をたくさん見せていただきました。その方の気持ちに触れられ、温かい気持ちになれました」とほっこり。
2日目（24日放送）は通天閣〜天王寺公園〜天王寺七坂 ＜“なにわ”の温かさに触れる絶景を巡る＞。「見せていただいた写真から、通天閣がいろんな人の人生のターニングポイントになっていることがわかりました。 「一歩踏み出せた場所」「人生を振り返る時に思い出される所」など…たくさんの人の想いが詰まっている場所だと実感できました」と番組の醍醐味を感じたそう。「あと、この番組で初めてビデオレターをもらい、天王寺公園の茶臼山でAぇ!ポーズしました。 感謝の気持ちでいっぱいです。ご期待ください！」と喜びも。
3日目（25日放送）は伊丹空港から天保山界わい ＜大阪の“空と海”の玄関口のならではの風景＞。「大阪の空の玄関口、伊丹空港の名前で呼ばれる大阪国際空港の目の前にある千里川の土手は、“新しい沼”への一歩を感じた絶景スポットです。あんなにテンションが上がったのは久しぶりです。「飛行機すげー！」と思える瞬間が5分に1回味わえます。続いて、海の玄関口、天保山は、わりと知っていると思っていましたが、知らんことばかりでした（笑）ゴールのなみはや大橋は、これを見るために、この橋があるのかなっていうぐらいすごい夕日の特等席。この日は、いい感じの雲があって、オレンジと青のグラデーションも見られて、1日歩き通したごほうびでした」と感激する。
4日目は大阪北部の箕面国定公園の絶景 ＜地元の人だからこそ知る四季の絶景＞。正門は「この地域の伝統的な食べもので、名前は知っていた「もみじ天ぷら」を初めて食べました。昔からある食べものだからなのでしょう。まつわる絶景がたくさん出てきて、地元の人に愛されていることがよくわかります。冬に行ったからこそ知れる素ぼくさが心に沁みました。特に印象に残ったのは、滝への散歩で生まれた“滝友”というコミュニティ。この絆による風景は、憧れます！」と満喫した様子で語っている。
5日目は正門オススメの風景 ＜動物たちとのコラボ＆映り込みの絶景＞。主に、動物たちとの物語や映り込みが生み出す風景を中心に紹介する。
【放送予定】
NHKBS 15分版 3月23日（月）〜27日（金）午前7：45〜8：00
29分版 3月23日（月）〜26日（木）午後0：30〜0：59
BSP4K 15分版 3月23日（月）〜27日（金）午前7：45〜9：00
29分版 3月23日（月）〜26日（木）午後7：00〜7：29
※金曜日は15分版のみ。
【番組カット】すごい！鳥を腕にのせる正門良規
これまでさまざまな“日めくり旅”をお届けしてきたBSの旅番組のシリーズ第4弾。地元の皆さんなどを取材すると自慢の風景や、長い間暮らしているからこそ目にできる自然現象など、「キセキの一枚」がスマホの中に…そんな絶景を一筆書きで歩いて訪ねる。番組オリジナルの絶景をてくてく巡る。
旅を終えた正門は「地元なので、どこも心地が良く、懐かしい場所なのですが、思いもよらぬ絶景が現れるので、『あ、この場所をそう見る人がいるんだ！』『見逃してた！』と思ってばかりでした（笑）さらに、『キレイ』！『あーすごい』だけじゃないもうひとつ奥のドラマまで見られるところもすてきです。 ぜひ、ご期待ください」と感想とともに呼びかけている。
初日（23日放送）は道頓堀〜御堂筋〜大阪城 ＜季節や時間で変わる！大阪定番スポットの絶景＞に焦点。正門は「知らなかったら通り過ぎてしまう。そこを見つけるこの感性というか嗅覚、その遊び心に感動です。 「道って飽きないな」と改めて思いました。また、この日は、いろんな思い出が詰まっているすてきな写真をたくさん見せていただきました。その方の気持ちに触れられ、温かい気持ちになれました」とほっこり。
2日目（24日放送）は通天閣〜天王寺公園〜天王寺七坂 ＜“なにわ”の温かさに触れる絶景を巡る＞。「見せていただいた写真から、通天閣がいろんな人の人生のターニングポイントになっていることがわかりました。 「一歩踏み出せた場所」「人生を振り返る時に思い出される所」など…たくさんの人の想いが詰まっている場所だと実感できました」と番組の醍醐味を感じたそう。「あと、この番組で初めてビデオレターをもらい、天王寺公園の茶臼山でAぇ!ポーズしました。 感謝の気持ちでいっぱいです。ご期待ください！」と喜びも。
3日目（25日放送）は伊丹空港から天保山界わい ＜大阪の“空と海”の玄関口のならではの風景＞。「大阪の空の玄関口、伊丹空港の名前で呼ばれる大阪国際空港の目の前にある千里川の土手は、“新しい沼”への一歩を感じた絶景スポットです。あんなにテンションが上がったのは久しぶりです。「飛行機すげー！」と思える瞬間が5分に1回味わえます。続いて、海の玄関口、天保山は、わりと知っていると思っていましたが、知らんことばかりでした（笑）ゴールのなみはや大橋は、これを見るために、この橋があるのかなっていうぐらいすごい夕日の特等席。この日は、いい感じの雲があって、オレンジと青のグラデーションも見られて、1日歩き通したごほうびでした」と感激する。
4日目は大阪北部の箕面国定公園の絶景 ＜地元の人だからこそ知る四季の絶景＞。正門は「この地域の伝統的な食べもので、名前は知っていた「もみじ天ぷら」を初めて食べました。昔からある食べものだからなのでしょう。まつわる絶景がたくさん出てきて、地元の人に愛されていることがよくわかります。冬に行ったからこそ知れる素ぼくさが心に沁みました。特に印象に残ったのは、滝への散歩で生まれた“滝友”というコミュニティ。この絆による風景は、憧れます！」と満喫した様子で語っている。
5日目は正門オススメの風景 ＜動物たちとのコラボ＆映り込みの絶景＞。主に、動物たちとの物語や映り込みが生み出す風景を中心に紹介する。
【放送予定】
NHKBS 15分版 3月23日（月）〜27日（金）午前7：45〜8：00
29分版 3月23日（月）〜26日（木）午後0：30〜0：59
BSP4K 15分版 3月23日（月）〜27日（金）午前7：45〜9：00
29分版 3月23日（月）〜26日（木）午後7：00〜7：29
※金曜日は15分版のみ。