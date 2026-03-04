NHK「おかあさんといっしょ」の9代目うたのお兄さんとして知られる、歌手の杉田あきひろさんが3月4日、放射線性顎骨壊死により砕けて口腔内に露出していた骨の摘出手術を無事終了したことを自身の公式Xで報告しました。

【写真を見る】【 元うたのお兄さん・杉田あきひろ 】 放射線性顎骨壊死による口腔内の骨摘出手術が無事終了「何よりオペが終わった！嬉しい！！」と喜びの報告





杉田さんによると、手術は同日午後1時に行われ、激痛を伴っていた露出骨の摘出が成功したとのことです。現在は「病室に戻り抗生物質を点滴しながら安静にしている状態です」と現状を報告しました。









また「まだ絶食状態は続いてて空腹で泣きそうですが笑、何よりオペが終わった！嬉しい！！口内の痛みは徐々に増してる感じがしますが、鎮痛剤を出していただけるとの事で乗り切りたいと思います」と手術が終了したことへの喜びを表現しています。









杉田さんは、手術を担当した医師や看護師をはじめとする全スタッフ、そしてSNSや手紙で応援してくれた人々への感謝の気持ちを述べました。一方で、「まだこれで全てが終わった訳ではありません」とコメントし、術後の経過についても随時報告していく考えを明かしています。









現在の顔のコンディションを考慮し、今回の投稿では手術前の写真を掲載しており、後日現状の様子をアップする予定だと説明しています。杉田さんは投稿に「#癌サバイバー」のハッシュタグを付けて報告を締めくくりました。



