円頓寺で話題の人気ビストロが昼限定で創作タコス店に進化…手作りグルテンフリー生地と地産食材で魅せる唯一無二の味
「endoji tacos」は、円頓寺の人気ワインビストロ「commone」が、2025年12月からランチタイム限定で始めた創作タコス専門店です。昼のみの営業で、素材にこだわったオリジナルタコスを提供しています。
タコスの要となるトルティーヤは、粉選びからこだわり店内で一から手作り。本場メキシコ産のとうもろこし粉と国産米粉をブレンドし、昆布だしや甜菜糖（てんさいとう）などで味付けします。
具材は地産地消を大切にし、ビストロシェフならではの個性あふれる組み合わせが魅力です。【知多ハッピーポークのラフテー×マスタードマヨ】は、ブランド豚「知多ハッピーポーク」を泡盛で煮込んだ煮豚に、自家製マスタードマヨネーズを合わせた一品。
【ハワイアンガーリックシュリンプ×サルサヴェルデ】は、にんにくを効かせたエビに、ライムやパクチー、アボカドをペーストにした爽やかな緑のソースを合わせています。
おすすめは、篠島の釜揚げしらすに柿など旬のフルーツを和え、わさびクリームチーズと組み合わせた【篠島産釜揚げしらす×山葵クリームチーズ】。
【チーズビリアセット】は、スパイスを加えてじっくり煮込んだ牛肉料理「ビリア」をトルティーヤで挟み、チーズとともに焼き上げたタコス。ライムを絞ってそのまま味わうのはもちろん、添えられたビリアスープにディップして食べることもできます。“飲めるタコス”と呼ばれるのも納得の満足感です。
いずれも、この店でしか味わえないオリジナリティあふれるタコスばかりです。
＜メニュー＞
【チーズビリアセット（2色のチーズビリア＋オーガニックリーフサラダ＋ドリンク）】（1500円）
【粗挽き牛たん×地物野菜の糠漬けのサルサ】（700円）
【サーモンミキュイ×ワカモレ】（800円）
【知多ハッピーポークのラフテー×マスタードマヨ】（600円）
【ハワイアンガーリックシュリンプ×サルサヴェルデ】
【錦爽鶏せせりのケイジャンチキン】
【篠島産釜揚げしらす×山葵クリームチーズ】（各500円）
＜ドリンクメニュー＞※タコス2個以上注文でドリンク各200円
【自家製ピンクジンジャーエール】
【クラフトレモネード】（各500円）
【名古屋ワイン】（700円～）
※2026年1月12日時点の情報です