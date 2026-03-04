ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）が３月５日に東京ドームで開幕し、２０の国・地域が４組に分かれて争う１次ラウンドがスタートする。

多くのチームが米大リーグで活躍するスター選手らをそろえ、２大会連続４度目の優勝を目指す日本代表「侍ジャパン」の前に立ちはだかる。６回目を迎える今大会は、どのチームが頂点に立つのか。ライバルの戦力を探った。

プエルトリコ、リンドー・コレアら不在

過去２度の準優勝を果たし、悲願の「世界一」を狙う今大会だが、ベストの戦力をそろえられなかった。主将を務めると表明していたリンドー（米メッツ）や、コレア（米アストロズ）ら主力選手の保険が適用されず、次々に欠場を決定。チームとして出場辞退も検討するほどの痛手だった。

苦境に立たされたチームを引っ張るのが、大リーグ通算３５３本塁打を誇り、三塁守備にも定評があるアレナード（米ダイヤモンドバックス）だ。２０１７年、２３年大会は米国代表として出場していたが、３４歳のベテランは今回、母方のルーツがあるプエルトリコを背負って戦う。

投手陣では、守護神のディアス（米ドジャース）に注目だ。前回の１次ラウンドでは、準々決勝進出を決めて仲間と喜んでいた際に負傷する不運があった。地元開催は３大会ぶりで、声援も力となりそうだ。

キューバ、カギ握る攻撃陣

野球を「国技」とするカリブ海の雄。前回大会では４強入りし、久々に国際舞台で輝いた。昨季のパ・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）のモイネロ（ソフトバンク）、セのセーブ王ライデル・マルティネス（巨人）を擁する投手陣は強力だ。

カギを握るのはベテランが目立つ攻撃陣だろう。大会通算最多７本塁打の記録を持つ３９歳のデスパイネ、かつて大リーグでも活躍した４４歳のラミレスは、国際大会での戦い方も熟知しているはず。２人が打線をまとめ上げ、投手陣を援護できれば、上位進出への道が見えてきそうだ。

カナダ、オニールら好打者並ぶ

前回大会の主砲だったフリーマン（米ドジャース）が「個人的な理由」で出場を辞退したが、大リーグ経験者も多く、侮れないチームだ。昨季は打率２割９分５厘、２０本塁打、３０盗塁をマークしたＪ・ネーラー（米マリナーズ）を筆頭に、長打力が光るオニール（米オリオールズ）ら好打者が並ぶ。過去大会は先発投手の招集に苦しんできた中、今大会は昨季１１勝を挙げたタイヨン（米カブス）、メジャー通算９１試合登板のソロカ（米ダイヤモンドバックス）が名を連ねた。投打がかみ合えば、初の１次ラウンド突破も見えてくる。

コロンビア、キンタナがチームの顔

大リーグ通算１１３勝を誇るキンタナ（米ロッキーズ）がチームの顔だ。昨季１１勝を挙げた３７歳の技巧派左腕を中心に、ロースコアの展開に持ち込めば勝利に近づく。打線も、いずれもメジャーで長くプレーし、通算打率２割７分台のウルシェラ（米ツインズ３Ａ）、ソラーノ（前米レンジャーズ）らが柱となる。前回大会は初戦で格上のメキシコを破ったものの、その後は初出場の英国に白星を献上するなど３連敗を喫し、１次ラウンド最下位に終わった。勢いに乗るためには、若いタレントの台頭も必要になるだろう。

パナマ、機動力と堅守が武器

俊足選手が多く、攻撃の機動力と守備の堅さが武器だ。特に内野手が充実。２年連続で米大リーグのア・リーグ盗塁王に輝いたカバレロ（米ヤンキース）や、守備範囲が広く、複数ポジションをこなすソーサ（米フィリーズ）が要となる。ただ、打線の破壊力という点では物足りないだけに、投手陣が踏ん張りたい。日本でなじみが深いバルドナード（巨人）、メヒア（中日）にも期待がかかる。前回大会の１次ラウンドは２勝を挙げたが、失点率で及ばず敗退した。混戦が予想されるＡ組を勝ち抜き、新たな歴史を刻めるか。