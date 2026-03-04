「天ぷら KADOFUJI」は、地下鉄「国際センター」駅から徒歩1分。2025年12月にオープンした天ぷら店です。



店主は、柳橋市場内の「天ぷらとワイン小島」やイタリアンで腕を磨いてきた実力派。鮮魚は柳橋市場から仕入れる目利き厳選の旬魚を使用。素材選びから妥協がありません。



ランチタイムは、揚げたての天ぷらにご飯、味噌汁、天つゆ、漬物が付くお値打ちな定食を提供。なかでも【穴子天定食】は、大きな穴子を丸ごと1本使った迫力満点の一品です。天ぷらはタイミングを見て2回に分けて提供されるため、常に揚げたてアツアツを味わえます。





卓上には“カレー塩”、うま味の強いフランス産岩塩“ゲランドの塩”、さらに“天丼のタレ”も用意。好みに合わせて味の変化を楽しめます。ディナータイムには、店主のこれまでの経験を生かした創作天ぷらや前菜、ご飯ものまで幅広くラインナップ。天ぷらの【甘鯛】は、ふわっとした身と、うろこを生かしたサクサク食感が特徴の自慢の一品。白子やハマグリ、下仁田ネギなど、旬を感じる季節限定メニューも登場します。さらに“ジェノベーゼソース”や“サルサソース”といったトッピングも追加でき、天ぷらの新たな楽しみ方を提案しています。前菜の【モッツァレラの揚げ出し】は、水牛モッツァレラを揚げ、和風だしと合わせた和洋折衷の一皿。リピーターが多い“ブルスケッタ”は、バゲットにチーズと素材を合わせた人気のおつまみです。ドリンクはボトルワインをはじめ、焼酎、ハイボール、サワーなど種類豊富。ノンアルコールドリンクも揃い、好みに合わせたペアリングが可能です。ランチタイムからお酒を楽しむこともできます。香りや音、食感まで五感で味わう一軒。揚げたてならではの醍醐味を存分に伝えてくれる天ぷら店です。＜ランチメニュー＞【とり天定食】【さかな天定食】（各1000円）【穴子天定食】（1200円）＜ディナーメニュー＞【マグロ刺身】【つぶ貝刺身】（各660円）【サーモンブルスケッタ】【モッツアレラの揚げ出し】（各440円）【カマンベール】【茄子プロシュート】【ちくわ】（各330円）【甘鯛】【鴨肉】【アスパラパルミジャーノ】【海老】【明太子】【豚肉】（各440円）【海老天巻き】（550円）など※2026年1月8日時点の情報です