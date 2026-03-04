任侠映画や刑事ドラマで “名バイプレイヤー” としての地位を確立している俳優の寺島進。仕事は途切れないが、寺島の子どもの “騒動” が取りざたされ、SNSをざわつかせている。

寺島は2009年に一般女性と結婚し、長女と長男が誕生した。ただ、3月3日の「WEB女性自身」で、小学5年の長男のトラブルが報じられたのだ。

「記事によれば、長男が学校のスキー教室で宿泊した施設に電子タバコを持ち込んで喫煙し、同室の同級生と “回し吸い” したと伝えられたのです。同誌の取材に対し、寺島さんは事務所を通じて、息子の “電子タバコ吸い” を認め、《家でもかなり厳しくしかりました》とコメントしています」（スポーツ紙記者）

息子の「電子タバコ吸い」報道を受けて、親である寺島の子育てに注目が集まることになった。Xでは、

《小5で電子タバコって、結構甘やかしてるのか？》

《親の躾がなってねぇな》

《もともと甘やかしてるからこんな事になるんだよね》

など、厳しい声があがっている。

「未成年が電子タバコを使用しても、現行法では直ちに違法になるわけではありません。日本では、ニコチンを含まないリキッド製品であれば販売規制の対象外となり、若年層でも購入可能です。ただ、本来、成人向けに販売されているものを、未成年、ましてや小学5年の子どもが使用するのは健全とはいえません。

小学生が電子タバコを学校行事に持っていったことで、親である寺島さんの日ごろの教育に疑問を持たれてしまったのだと思われます」（芸能記者）

寺島といえば、ドラマや映画でタバコを吸うシーンも多く、ワイルドなルックスもあり、ハードボーイルドなイメージが広く認知されている。一方で、私生活でのマナーでは危うい一面もあったようだ。

「2023年6月、寺島さんが小沢仁志さんのYouTubeに出演した際、若いころにアメリカをバスで横断したエピソードを話しました。48時間バスで寝泊まりすることもあったそうですが、『寝て、朝起きたらタバコ吸いたいじゃない。で、トイレあるわけよ、バスの後ろに。だったらいいなと思って』と、禁煙のバスのトイレで一服したことを告白。

アメリカは日本以上にタバコの規制が厳しいため、バスの運転手に呼び出され、次の停留所で強制的におろされたそうです。

若いころの寺島さんの “武勇伝” だったのでしょうが、今回の息子の件を受けて、このエピソードがSNSで拡散され、『禁煙バスで吸ったあんたに言われたくねぇ』と冷ややかな声があがっています」（同）

禁煙バスでの一服は若気の至りだったのかもしれないが、本誌「Smart FLASH」は、2024年11月中旬、寺島が “路上喫煙” する様子をキャッチしている。

この日は、藤木直人が主演を務めたドラマ『D＆D〜医師と刑事の捜査線〜』（テレビ東京系）の打ち上げがおこなわれ、同作に藤木の相棒役で出演した寺島も参加していた。寺島は打ち上げの1次会終了後、会場付近の路上で満足そうな表情を浮かべ、堂々とタバコを吸っていた。

「かつては道端で吸えたタバコですが、2020年以降、受動喫煙防止の観点から路上喫煙に関する規制が強化されています。ヤンチャなイメージのある寺島さんですが、時代の流れとともに、タバコに関するマナーにも注意を払う必要があるのは言うまでもありません」（同）

寺島から厳しいお灸を据えられ、子どもたちが健全に成長することを願いたい。