3月3日、4人組アイドルグループ「新しい学校のリーダーズ」のSUZUKAがInstagramを更新。ファッション誌の表紙になったことを告知したのだが、その姿に注目が集まっている。

「SUZUKAさんは雑誌『GINZA』の表紙になったことを報告しました。公開された写真では、トレードマークである眼鏡を外し、カラフルな衣装を身にまとった様子で登場しました。『新しい学校のリーダーズ』は、パフォーマンスをするときにはセーラー服姿が多いですから、この姿はかなり新鮮に映ったようです。投稿には『誰かと思った』など、驚きの声が集まっています」（芸能担当記者）

2015年から活動を続けている「新しい学校のリーダーズ」だが、最近では個々での活躍も増えている。

「リードボーカルで、MCをこなすなどグループの中心的な存在として活躍しているのが、SUZUKAさんです。薄い眉に丸メガネ、短くそろえた前髪が特徴で、個人のInstagramのフォロワー数も3月時点で90万人に迫るなど、Z世代を中心に支持されているようです。

目を惹くのは、なんといって表現力。歌唱やダンスにとどまらず、表情を曲中でコロコロ変え、曲の世界観を表現し、聞き手にインパクトを残すのが彼女の得意技です。こうしたポイントを買われてか、2026年元日から公開されたアニメ映画『迷宮のしおり』では、声優へ初挑戦を果たしました。これまで、グループとして映画に出演したことは何度かありますが、これはSUZUKAさんの単独仕事となりました。劇中では主人公とその分身の2役を演じており、ここでもアイドルのパフォーマンスとはまた違った表現力を遺憾なく発揮しているといいます」（同前）

SUZUKAはこの映画の公開に合わせ、単独でのインタビューにも何度か応じてきた。そこにきて、雑誌の表紙デビューということになる。今回の投稿では、撮影エピソードとして《初のファッションシューティング》と記されていたが、ここでも新たな挑戦をしたということだ。

1月に配信された雑誌『anan』のインタビューでは、2026年の抱負を「想像してなかったような未知の世界と出会いたいです」と語っていたSUZUKA。さっそく、その機会が訪れたようだ。