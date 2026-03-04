なでしこリーグ２部のＦＣふじざくら山梨が、このほど２０２６年の新体制を発表した。同クラブ初の女性指揮官として平山茶久美新監督（４１）がトップチームのコーチから昇格。平山新監督は「目標は明確で、なでしこ２リーグ優勝。そして１部昇格。今シーズンは『前進』をテーマに、攻守・メンタリティーともに前に出ていく姿勢を皆様に届けたい」と意気込んでいる。

キャプテンは３季連続でＭＦ菅百花（３３）に決定。「現在チームは開幕に向けて非常に良い準備ができています。ただ１部昇格を目標とするのではなく、昇格した先でしっかり通用する力をつけたクラブを作り、自他ともに認める『昇格』というものを目指します」と話した。

新加入選手として「なでしこジャパン」で国際Ａマッチに９試合出場したＦＷ大矢歩（３１）ら９人が加わった。

◆新加入選手

ＤＦ高村ちさと（３１）＝オルカ鴨川ＦＣ＝、山梨県山中湖村出身

ＦＷ大矢歩（３１）＝バニーズ群馬ＦＣホワイトスター＝、群馬県みどり市出身

ＤＦ奈良美沙季（３３）＝ニッパツ横浜ＦＣシーガルズ＝、埼玉県寄居町出身

ＭＦ寺田心春（１９）＝ＩＮＡＣ神戸レオネッサ＝、大阪府豊中市出身

ＦＷ林知奈（２２）＝静岡ＳＳＵボニータ＝、兵庫県神戸市出身

ＤＦ石井音羽（２２）＝東京国際大＝、東京都足立区出身

ＧＫ松浦舞帆（１９）＝愛媛ＦＣレディース＝福島県桑折町出身

ＦＷワイアット漢乃（２２）＝バニーズ群馬ＦＣホワイトスター＝、米国テキサス州ダグラス出身

ＭＦ内藤夏鈴（２６）＝バニーズ群馬ＦＣホワイトスター＝、北海道恵庭市出身