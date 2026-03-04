メ～テレ（名古屋テレビ）

3月に入って、名古屋のスーパーでも春野菜が並ぶようになりましたが、雨不足の影響で、新ジャガなどは価格が高く、一方、ブロッコリーは、激安価格となっているんです。

4日午前、名古屋の「サンエース春岡店」には、春野菜も多く並んでいました。

「春キャベツは柔らかくておいしいから、なるべく季節を感じるように」（買い物客）

「全体的に何もかもが高くなっている。高いと手が出ない」（買い物客）

買い物客も春野菜に関心を寄せつつも、価格が気になるといいます。

「相場が安いものと相場が高いもの、はっきり分かれている。新タマネギ、新ジャガイモ、メインの北海道産がずっと少ないので、影響で高い相場になっています」（サンエース 宮下裕基 執行役員）

4日の新ジャガの価格は、1袋6個ほど入って215円、新玉ねぎも1袋4個ほどで279円です。

一大産地の北海道での雨不足が主な理由と見られています。

店によると、北海道ではここ数年、この時期は雨不足で、高値傾向が続いているそうです。

特に今年のジャガイモとタマネギは、大玉サイズが育たず高値に。大玉と小玉の値段を比べると、2倍近い差です。

「今年は大玉のサイズのジャガイモ・タマネギがそれぞれ高くなっています。小玉で同じ内容量を使うと、家計の助けになるかと思います」（宮下 執行役員）

雨の少なさが成長を促し価格が安定

一方、いま、超おすすめなのが――

「今お値打ちな“旬なもの”はブロッコリー。例年は200円前後。今は税込み139円」（宮下 執行役員）

ブロッコリーは例年より50円以上安い激安価格に。

「ブロッコリーは日光にしっかり照らされて、しっかり身がしまり、大きくなった」（宮下 執行役員）

雨の少なさがブロッコリーの成長を促し、価格の安定につながったといいます。

「お値打ちなものはお値打ち、相場が高いものは高いと、なかなか買い物しづらいと思うが、お値打ちに仕入れたときは、少しでもお客さまに還元できるよう努めてまいります」（宮下 執行役員）