ＷＢＣ連覇を狙う日本代表の１次ラウンド初戦となる６日の台湾戦（東京ドーム）に先発するドジャース・山本由伸投手（２７）が４日、東京ドーム内で会見に臨んだ。

今大会ではエースとして大きな期待を受ける右腕は「東京ドームで練習を終えていよいよだなという気持ちになった。あと１日調整してベストな状態でマウンドに上がれたらと思います。すごくいい雰囲気でできている。一流の選手ばかり。雰囲気はすごくいいです。ぼくたちの初戦にもなる。いい立ち上がりをして、ＷＢＣで勢いよくいけるようにいいスタートになればいい。初戦は難しい部分もある。期待に応えられるように仕事をしたい」と話した。

前回２３年大会の山本は１次ラウンド最終戦の豪州戦（東京ドーム）に先発し、４回１安打無失点、毎回の８奪三振と圧巻の投球を披露。米マイアミに舞台を移して行われた準決勝のメキシコ戦では先発の佐々木朗希（現ドジャース）の後を受けて５回から登板。吉田正尚（レッドソックス）の同点３ランを呼び込み、８回には一時勝ち越し点を献上したが、３回１／３を投げて３安打２失点４奪三振と劇的なサヨナラ勝利を演出した。計２試合で１勝０敗、防御率２・４５だった。

ドジャースではメジャー２年目の昨季、チームで開幕から唯一ローテを守り抜き、３０試合で１２勝８敗、防御率２・４９とエースの数字を記録した。勝利数はリーグ１３位タイだったが、防御率はＷＢＣ米国代表のスキーンズ（パイレーツ）に次ぐ同２位。２０１奪三振は同７位タイ、ＷＨＩＰ０・９９は同３位、被打率・１８３は同１位などメジャー屈指の投手に成長した。

ポストシーズンでは６試合で２完投を含む５勝１敗、防御率１・４５と歴史的な活躍を見せ、球団史上初となるワールドシリーズ連覇に導いた。特に３勝を挙げてシリーズＭＶＰに輝いたワールドシリーズでは、第２戦で１失点完投勝利を挙げると、２勝３敗で崖っぷちだった第６戦でも６回１失点で勝利投手。さらに第７戦では前日に９６球を投げながら“中０日”で９回途中からマウンドに上がり、延長１１回にもつれた熱戦を締めくくった。

周囲には激闘の疲労を心配する声もあったが、ＷＢＣ出場を決断した背番号１８。今春は米アリゾナ州グレンデールのド軍キャンプで調整を進め、２月２７日（日本時間２８日）にはジャイアンツとのオープン戦で今季２度目の実戦登板。初回先頭打者に被弾を喫したが、３回５安打２失点４奪三振だった。今月１日には自身のインスタグラムで帰国報告。侍ジャパンの全体練習には２日から合流し、代表チーム初戦の先発に備えていた。