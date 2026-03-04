山形県内を含む相当数の旧日本軍兵士が戦場で負った“心の傷”をめぐり、国が初めて実施した調査結果を踏まえ、関連資料などを常設展示する取り組みが東京の国立施設「しょうけい館」で始まりました。



この日、国立施設の戦傷病者史料館「しょうけい館」を訪ねる県出身兵士の遺族の姿がありました。



「展示内容が少しはよくなったかなと思って期待している」



鶴岡市出身の黒井秋夫さん（77）。





「おじいちゃんピースしてくれ早くしてくれよ」黒井さんの亡き父・慶次郎さんの晩年の姿です。定職に就かず家族と話もしなかった父は、PTSD・心的外傷後ストレス障害に苦しんでいたのではないかー。黒井さんはそう思い至り、各地の遺族らとともに国に実態調査を求めてきました。厚生労働省は昨年度、“心の傷”に苦しんだ戦傷病者にまつわる資料を収集。その成果はしょうけい館で、去年7月から3カ月の期間限定で展示されました。そして今回、内容を一部拡充した常設の展示が始まりました。黒井さんは常設展示の内容をその目で確かめました。黒井秋夫さん「常設のスペースはこれだけという話でそれは少し物足りないがいくら小さくても常設展示として心の傷を負った兵士についてもこれからも知らせていくということは非常に大事なこと」「心の傷による労苦」。パネルでは、「戦争神経症」と呼ばれた精神疾患に苦しむ兵士は、戦時中日本軍によって表向きには「存在しない」ことにされていたことや、戦後も退院することができず「療養所で生涯を終える者もあった」ことなどを紹介。また、備え付けの端末を操作することで、戦後の元兵士本人や家族が書き記した「症状経過書」や「体験記」、合わせて11例を閲覧することができます。戦後50年以上を経てある元兵士の妹が日本傷痍軍人会に寄せた体験記です。黒井さん「畑仕事もできなく、乱暴する日が続きました」「兄は精神病院に・・・私たちと同じですよ私たち家族と同じことがここにつづってある」「哀れな一生です。それに連れて私たち家族も哀れな毎日でございます。戦争は罪悪です」“心の傷”を抱えた元兵士たちには、幻聴や不眠の症状に悩まされたり、家族への暴力、中には自殺を図るケースもあり、社会復帰は困難を極めました。「精神分裂病」と診断された元兵士が自ら、戦後32年を経て書き残した「症状経過書」です。「仕事をするも自分でやめたり、病気に依り首を切られたり」「再就職の見込み立たず」「死にたい気持ちである」常設展示を目にした来館者はー。「私の祖母の父親も戦地から帰ってきてからはあまり働かなくなってしまってずっと家でお酒を飲んでいる人だったと祖母から聞いたことがある。何かしら戦争の影響があったのかなと考えながら見た」「旧陸軍航空隊の祖父が撃墜されて海上に墜落して命だけは取り留めたという話を聞いた。夜な夜なうなされたり悲鳴を上げたりということもあったと聞いている。戦地の光景が夢に出てきたのでは」国による調査は、治療の記録などが残り戦傷病者として国が認めた人のみを対象としたものでした。黒井さんら遺族は、戦後の帰還兵の症状に家族が気付いた場合など、記録が残されていないケースまで調査の対象を広げるように訴えていますが、未だ実現していません。黒井秋夫さん「私たちの目の前で元兵士の異常な姿や行われた暴力が体に染みついて受け継いでいる。国が起こした戦争でいまだに国民が苦しんでいる。目を背けないでしっかり対応して二度と戦争をしてはいけないということを伝えるのが国の責任。そこになるべく早く踏み込んでもらいたい」厚生労働省では調査をめぐる今後の方針について、「常設展示の内容を専門家に見てもらい、どのようなことができるか検討したい」と述べるに留めています。