日本人の約5人に1人が「慢性腎臓病」だと推計される現代。腎臓専門医として5000人以上の患者を診ており、『腎臓の教科書 体液の循環・浄化から見る驚異の生命維持システム』（講談社 ブルーバックス）の著者である埼友クリニック外来部長の郄取優二氏は、「現代人のライフスタイルが慢性腎臓病を増やしている」と警鐘を鳴らす。

「沈黙の臓器」と呼ばれる腎臓の不調を放っておくと、いずれは年間医療費500万円かかるという人工透析に至りかねない。どうすれば腎臓を守ることができるのか。郄取氏に具体的な予防法を聞いた。（全2回の2回目／はじめから読む）

食品添加物が腎臓を壊す

――慢性腎臓病が増えている原因は何でしょうか。

郄取氏 現代人のライフスタイルが一因だと考えられます。まず、腎臓は再生しない臓器なので、高齢化に伴って機能が落ちることで患者数が増えているという面はあります。また、健康診断を受ける人が増えたことで発見される機会も増えました。これらはポジティブな理由です。

――ネガティブな理由もあるのですか。

郄取氏 食事ですね。食べ過ぎると、それに伴って老廃物が増えるので、腎臓の負担が大きくなります。量の問題だけでなく、質も重要です。

――質とは具体的にはどのようなことでしょう。

郄取氏 食品添加物です。添加物に含まれるリンが腎臓によくない。リンには有機リンと無機リンの2種類があります。普通の食材から作る料理に含まれるのは有機リンで、吸収率は約40％です。一方、添加物やリン酸塩に含まれる無機リンは、90％以上吸収されてしまいます。同じ量を摂ったとしても、負荷が2倍以上違うんです。

即席ラーメンは「茹でこぼし」を

――何か工夫はできますか。

郄取氏 例えば、即席ラーメンの場合、麺の部分に無機リンがたくさん含まれています。ですから、最初に麺だけの状態でお湯を入れて、一度流し出します。この「茹でこぼし」をすることで、無機リンをかなり減らすことができます。

――麺を一度お湯に通すということですね。



郄取優二氏

郄取氏 このような工夫だけでも大きな違いになります。腎臓病は、便利になったからこそ増えてきている現代病と言えるかもしれません。

――塩分も気をつけるべきですか。

郄取氏 もちろんです。日本人はどうしても塩分摂取量が多いので、1日摂取量を10g未満にすることが目標です。ただ、塩分だけ気をつければ良いというわけではなく、体に与えられるストレス、酸化ストレスなども腎臓を劣化させる原因になります。

筋肉と腎臓の深いつながり

――運動は腎臓に影響がありますか。

郄取氏 筋肉量を維持することも腎臓の機能を保つ上で重要です。最近の研究で、筋肉からマイオカインという生理活性物質が分泌されて、それが腎臓を保つことが報告されています。

――どのような運動が良いのでしょうか。

郄取氏 激しい運動よりも有酸素運動がいいです。筋肉をつければつけるほどいいというわけでもないので、心地いい範囲で、筋肉量を維持することが大切です。

大切なのは「空腹の時間」を作ること

――腎臓のアンチエイジングについて教えてください。

郄取氏 腎臓を若々しく保つには、大きく2つの柱があります。1つは「カロリー制限」、もう1つは「酸化ストレスを減らす」ことです。腎臓は体内の老廃物を濾しとるフィルターなので、過度な負担をかけないことが老化を防ぐ基本になります。

――「カロリー制限」は何から始めればいいのでしょうか。

郄取氏 大切なのは「空腹の時間」を作ることです。例えば、最近よく聞く「16時間断食」のように、食事をしない時間を設けると、体は軽い飢餓状態になります。すると、体内で「サーチュイン遺伝子」という長寿遺伝子が活性化します。この遺伝子は傷ついた細胞のDNAを修復し、老化の進行を遅らせる働きがあります。

――空腹の時間を作ることが、細胞レベルでの若返りにつながるのですね。

郄取氏 空腹時にはもう一つ、「オートファジー」という重要な機能も働きます。これは、細胞内の古くなったり壊れたりしたタンパク質を分解し、新しいものに作り替えるリサイクルシステムです。このオートファジー機能が腎臓の老化防止に不可欠であることが分かっており、カロリー制限によってこの働きを活発にすることが、腎臓を若く保つ秘訣です。

