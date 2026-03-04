ボートレース平和島の「第24回府中市長杯」は4日、予選3日目が終了した。なお、荒天のため、8R以降は中止、打ち切り。従って、7Rまでの得点率上位12人が5日、4日目の11、12Rで行われる準優勝戦に進出する。

重木輝彦（38＝兵庫）は3号艇1回乗りの6R。3コースから捲ったがターンが少し流れ、加藤翔馬の捲り差しを許して2着。それでも、最終的な得点率は7位で予選突破を決めた。

レース後は「今のところ、伸びで負ける人はいない。安定板はない方がいいけど道中は追いついていたし、回り足とかも悪くないです」と相棒36号機を評価した。実際にスリット後はかなり伸びていて、自力でレースをつくっていけるパワーがある。

「2節前の住之江のG1（2月4〜9日、近畿地区選手権）で準優勝戦に乗れた。前節の江戸川の記念（2月18〜24日、開設70周年記念）は予選で減点を取られてしまったけど、最終日に5コースから（捲り差して）1着が獲れた。最近はある程度、エンジンを出せるようになってきましたね」と調整面で自信を深めている。

準優勝戦は11R4号艇（前半の一般戦は2R3号艇）。自慢の伸び足を存分に生かせるカド4コースから、豪快に捲っていくか。