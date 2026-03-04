

『花贄さまの初恋』（文春文庫）

苛酷な運命を背負ったヒロインに、圧倒的にポジティブな青年が“婚約者”としてやってくる――。

「龍に恋う」シリーズなど、やさしく美しい恋愛ファンタジーを数多く手がける道草家守さんによる新作『花贄さまの初恋』が、3月4日に発売されました。

草花を自由に咲かせる不思議な力を持つヒロインと、まっすぐで正義感の強い青年が織りなす本作は、どのようにして生まれたのでしょうか。道草さんにお話を伺いました。

背景が重めだからこそ、温かく読んでいただける話を

――『花贄さまの初恋』のお話を思いついたきっかけをお聞かせください。

道草 一度は嫁入り、結婚ものを書きたいなと思いまして、今回ご提案しました。花を咲かせるというモチーフは以前から気に入っていて、別の形でもう少し掘り下げて表現できたらと考えていました。

映画「鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎」が爆発的にヒットしたとき私も心臓を打ち抜かれたのですが、特にヒロインとも言うべき女の子があまりに辛くて悲しくて、因習村に生まれても幸せに暮らせるルートがある世界線を作りたい！となり、編集さんに力説した覚えがあります。

――『花贄さまの初恋』には、不思議な力を手にしてしまったヒロイン・霜子と、いかめしい見た目に反して素直で快活な青年・晴晃が登場します。思わぬ婚約関係から始まりますが、二人の距離が少しずつ縮まっていく様子が読みどころのひとつだと感じました。道草さん自身、どんなことを考えながらこの二人を書かれましたか？

道草 今回は、物語の背景が重めだったので、温かく読んでいただける話を目指しできる限り二人には日常の会話をして欲しいな、と随所に差し込むようにしていました。二人の探り探りのぎこちないやりとりから、徐々に打ち解けていく過程を楽しんでくだされば嬉しいです。難しかった部分というと、今回は「贄として選ばれることで異能を得る」という世界をどうわかりやすくお伝えするかは苦心しました。編集さんにもご助言いただいて、何度も直してより良い表現を模索しましたね。

ヒロインを支えるのは「家事が得意」な強面青年

――本作は霜子が少しずつ世界を広げて、自信をつけていくお話だとも感じました。世界が広がっていき、しっかり意思表示を出していくという点では、「龍に恋う」シリーズの珠に通じる部分もあると思います。道草さんの作品のヒロインについて、お考えや、大切にしていることを伺えましたら幸いです。

道草 私は女の子が自分の力で幸せになる話が好きで、それが恋愛で成長であれ、受動的に受け入れるだけではなく自ら決意して変わることを意識して物語を構築しています。

一見小さく縮こまってしまっていても、それは閉じ込められた小さな世界だからで、一歩外にふみだせばいくらでも輝ける。この子達はこんなに魅力的なんだと読者さんに知ってほしいというのが一番ですね。

――晴晃も大変魅力的なキャラクターですね。心身ともに頑強で、家事も万能なのが編集部でも話題になりました！ 晴晃のキャラクターはどのように出来上がったのか、よろしければお聞かせください。

道草 確か、このお話を作り出したとき、霜子よりも先に晴晃のキャラ構想をした記憶があります。今回はヒロインが背負う背景が重いので、生半可な男では支えきれないし救う過程に説得力を出せない。ならどんな逆境でも負けない太陽属性の青年にしよう！と考えたのが発端です。同時に、この話は望まれた役割になじめない人々のお話なので、意識して当時の男女に求められた役割を逆転させていました。

ここが、晴晃が世話焼きで家事が得意という面に出ています。

――霜子・晴晃と関わりをもつ他の贄巫や、惑い花に悩まされる人々も印象的です。道草さんの作品の多くは、人と、人ではないものの関わりが描かれていて、その読み味は楽しくもあり、ときどき切なくもあります。こうしたファンタジー設定の着想は、どこから生まれるのでしょうか。

道草 元々人ではないものが大好きで隙があれば人外をモチーフに書いていました。とはいえ私はまだまだ精進が足りないので、先人の素晴らしい作品に学ばせていただくことが多いです。

今回の「惑い花」の奇病は、漫画家の川原泉先生の短編「花にうずもれて」に登場する笑うと花が現れる少女が好きでして、じゃあ心の病が花として具現化したら面白いのではと思ったのが切っ掛けです。霜子の能力である花を咲かせるのは、映画「もののけ姫」のシシ神様が森の中を歩くたびに草花が生えて枯れるシーンが印象的で、では実際そんな人間がいたらどうなるかを考えました。

全体的に、その不思議な現象の理屈を考えはじめるのが切っ掛けかもしれませんね。

「今まで書いてきた中で一番意地悪な子になった」

――霜子や晴晃のほかに、道草さんの中で思い入れのあるキャラクターがいましたらお願いします。

道草 断然小百合と冬也ですね。小百合は霜子を疎む分家のお嬢さんで、冬也は彼女の異母兄です。小百合さんはたぶん今まで書いてきた中で一番意地悪な子になっただろうと思っているのですが、彼女の中にも理屈はあって、そうするしかなかった、というのはしっかりと伝えられたらなとできる限り書き込みました。冬也さんの造形は改稿を重ねていくうちに掘り下げていったので、初稿とはだいぶ印象が変化したキャラクターです。小百合さんのことをこんな風に考えていたんだ、と自分でも感心していました。

――道草さんはこれまで、「龍に恋う」シリーズ、「青薔薇アンティークの小公女」シリーズ、『ひねくれ給仕は愛を観ない』などの作品を手がけられてきました。その中で、『花贄さまの初恋』はどのような立ち位置でしょうか。また、本作で挑戦された部分などがありましたら、お聞かせいただけると嬉しいです。

道草 このお話は、久々の新作立ち上げだったので、富士見L文庫さんで私の作品を読み慣れた読者さんにも気軽に手に取っていただきながらも、新しい「楽しい」をどうご提供しようか、と大いに悩んだ作品でした。

「龍に恋う」では珠の成長に焦点を当てていますが、こちらでは成長と同時に霜子が晴晃に恋をする過程をより楽しんでいただけたらと思います。

――これから『花贄さまの初恋』を読む方に向けて、一言メッセージをお願いいたします。

道草 作者はぐるぐるそわそわ悩んでおりますが、通学通勤家事育児などの合間、休憩中やのんびり布団の中で、美味しい飲み物やお菓子をお供にして、などお気軽に楽しんでいただけたら嬉しいです！

『花贄さまの初恋』の第一章の冒頭を「本の話」で公開中です。ぜひお楽しみください。

