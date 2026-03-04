第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本と同組の1次ラウンドC組で戦うチェコのダン・パディサク投手、元巨人のマレク・フルプ外野手が4日、東京ドームで公式会見に登場した。

パベル・ハジム監督は明日5日の韓国との初戦にパディサクが先発すると発表。右腕は「できることすべてを出し切り、チームの勝利に貢献したい」と語った。

チェコ出身で初のNPB支配下登録選手となったフルプ。「この球場に戻ってきたいと思っていたし、チームメイトとも再会したかった。3年前の大会ではここで非常に良いゲームができたと思っているので、今回も良いプレーができればと思っている」と意気込んだ。

前回23年大会では1次ラウンド初戦で中国を破り、大会初勝利をマークした。この3年間でチェコの野球は「非常に成長している」と言い、「3年前の大会と今を比べると国際大会を経験したことで全体のレベルが底上げされた。メディアの露出が増え、テレビ中継も始まり、子供たちが野球を知るようになったのは非常に大きい」と語った。

前回大会の1次ラウンドでは右腕サトリアが日本戦に先発し、大谷を空振り三振斬り。大谷が「サトリア投手は制球が素晴らしかった」と一塁手に話しかけたことで注目を浴び、3日後の練習日には日本代表のロッカーを訪れてユニホームを交換するなど交流も話題となった。