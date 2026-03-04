中国東北地方の“本場の味”を日本に伝える中華料理店グループ「味坊集団」は、ガチ中華ブームの先駆け的存在だ。このグループを一代にして築き上げた梁宝璋代表に、創業秘話を訊いた。（文中敬称略）

【画像】「味坊鉄鍋荘」で食べられる「鉄鍋炖」は、創業者の梁宝璋氏が家庭で親しんだ料理

「ガチ中華の祖」である。この人がいなければ、今日のパクチーの隆盛や羊肉ブームはなかったかもしれない。いまでは当たり前のように楽しまれているナチュラルワインと中華料理の組み合わせも先鞭をつけたのはこの人だった。

味坊集団代表・梁宝璋（62）。中国に生まれ育ち、32歳で来日し、日本語もわからないまま飲食の世界に飛び込んだ。2000年に神田に構えた「味坊」が人気店となり、以来すべてガチ中華でありながら、同じ業態が二つとない15店舗を構えるに至る。



「味坊集団」の代表・梁宝璋氏 Ⓒ文藝春秋

店のコンセプトは様々だ。生まれ育った中国東北地方の味を提供する「味坊」に始まり、鉄鍋料理を提供する「味坊鉄鍋荘」、羊に焦点を当てた「羊香（ヤンシャン）味坊」、昨年は高級ラインの「美羊（びよう）味坊」も開店した。茨城と埼玉には店で使う無農薬野菜を育てる畑を持ち、足立区には漬物や餃子を作る食品加工工場を構える。

さらには羊肉の輸入業に乗り出し、茨城県に宿泊付きのオーベルジュ「梁餐泊（りょうさんぱく）」までオープンさせた。

事業展開だけ見ると「遣り手の実業家」のようだが、実際に会うと構えたところのない拍子抜けするほど気のいいおじさんだ。店でも中国語なまりで「たくさん飲んで！」と人懐っこい笑顔で、ボトルから酒をじゃぶじゃぶ注いでくれる。

「もともと中華料理店を始めたのは暮らしていくためでした。店を大きくしたり、お金を儲けることにそんなに興味はなかったんです。でも続けるうちに、声をかけてくれる人が現れて、新しいことができるようになった。それで気がついたら、いろんな店が増えちゃった（笑）」

その屈託のない話しぶりからは想像もできないが、海を越えてここに来るまでの梁の半生は、まさに波瀾万丈の冒険物語だ。

氷点下30度の食卓

1963年5月、梁は中国東北地方の黒龍江省チチハル市に生まれた。冬は氷点下30度以下にもなる。長く厳しい冬を、人々は漬物と保存食で乗り越えてきた。

「私の母はもともと日本人でした。戦後の混乱で中国に残された、いわゆる『残留孤児』。幼少時に中国の家庭に引き取られ、日本の出身だということを隠して育てられました。そうして中国人の父と結婚し、私を産んだ。料理上手の印象がありますが、家庭の食糧事情はかなり厳しかったみたいですね」

当時の中国は食料配給制が敷かれていた。1953年頃から米や小麦粉などの食料品は国家管理となり、人民には「糧票」と呼ばれる食料切符が支給された。だが、1人あたりの割当量はごくわずかだ。

「母に聞いた話では、お米の月の割当は1人500グラムくらい。お米は月に数えるほどしか口にしませんでした。でも、粟やコーリャン（中国・インドで飼料や酒の原料として使われる雑穀）なども美味しかったですよ。硬かったけど（笑）」

東北地方の黒龍江省では米は貴重品だった。主食は雑穀や収量の多いトウモロコシ。粉に挽き、水で練り上げて生地を作る。半球状の鉄鍋の内側に貼りつけ、煮込み料理の蒸気で蒸しパンに仕立てる。

「家にも大きな鉄鍋が一つあって、それで作る煮込み料理が美味しいんです。鉄鍋に貼りつけた蒸しパンをちぎって煮込みと一緒に食べるのが何よりのごちそうでした」

後に梁自身も「味坊鉄鍋荘」で手掛けることになる「鉄鍋炖（ティエグオドゥン）」という様式だ。

※約9000字の全文では、梁氏が日本に渡るまでの経緯が明かされています。全文は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年3月号に掲載されています（松浦達也「味坊集団・梁宝璋 『ガチ中華の祖』はなぜ日本にやってきたか」）。この他にも、数多くの関連記事を「文藝春秋PLUS」でご覧いただけます。



（松浦 達也／文藝春秋 2026年3月号）