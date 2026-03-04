日本代表「侍ジャパン」は4日、強化試合を行った大阪から5日に開幕する第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドの舞台である東京に移動。練習を終えた山本由伸投手（27＝ドジャース）が公式会見に出席し、日本にとっての開幕戦となる6日台湾戦先発へ意気込みを語った。

引き締まった表情で会見の臨んだ山本は、現在の心境について「今日、東京ドームで練習して“いよいよだな”っていう気持ちにもなってきましたし、あと1日あるのでしっかり調整してベストな状態でマウンドに上がれたらなと思います」と語った。

「雰囲気は凄く良い」と力強く語った山本。日本では実戦に登板せずぶっつけ本番で初戦の台湾戦に先発する。大事な一戦を託され「初戦っていうのは凄く難しいところもありますし、そこを任せていただいたので、期待に応えられるようにしっかり仕事したいなと思います」と意気込みを語った。そして目標にいては「優勝、連覇」と明言。日本のファンに「いい姿を見せたい」と誓った。

侍ジャパンのWBC1次ラウンド（R）日程は以下の通り。

3月6日 WBC1次R（東京D）台 湾戦 19時〜

3月7日 WBC1次R（東京D）韓 国戦 19時〜

3月8日 WBC1次R（東京D）豪 州戦 19時〜

3月10日 WBC1次R（東京D）チェコ戦 19時〜