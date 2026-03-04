北朝鮮が2月19日から25日まで第9回朝鮮労働党大会を開いた。一番目立ったのは金正恩総書記への美辞麗句の嵐だ。

金正恩氏の総書記再任（推戴）を提案した李日煥書記は22日、「非凡で特出した指導力」「特出して洗練された手腕を持つ偉人」などと持ち上げ、「わが人民は、自分の運命と家庭、後世の将来を金正恩総書記に委ねており、金正恩総書記がこの国を導くことを願っている」と歯の浮くようなセリフを吐いた。

韓国中央情報部（KCIA）で長く北朝鮮を研究した康仁徳元韓国統一相は「こんな度の過ぎた個人崇拝は初めてだ」と語る。



なぜ、こんなお追従の嵐が吹き荒れたのか。脱北した元党幹部は「党大会は党と人民の契約の場だ。党は素晴らしい実績と夢のような未来を提示し、人民についてきてくれと迫る」と語る。

元幹部は「党はたいした実績も残せず、自分たちだけが利益を独占している。人民も党に期待していない。党大会の中継も見ないで、スマホに夢中だ。焦った党は最高指導者をこれでもかと飾り立てて、人民の関心をひこうとしている」と説明する。

党は金正恩氏の実績として、「（平壌でのアパート5万戸建設などの）建設革命」「保健医療革命」「地方発展」などを挙げた。しかし、脱北者らは「アパートをつくっても、電気も水も十分保証されていない」「病院は立派になったが、無償だった診療費が有料になった」「地方には、まだまだエスカレーターも自動ドアもない」などと証言する。まるで、悪徳セールスマンが粗悪品をみせて契約を迫る、出来の悪い詐欺の現場を見ているようだ。

そんな党大会のフィナーレを飾ったのが、25日夜に平壌・金日成広場で開かれた軍事パレードだった。朝鮮中央テレビが26日に公開した映像をみると、金正恩氏は主席壇の裏側から入場する従来の登場形式を変更。いきなり、パレードが行われる広場にリムジンを乗り付け、集まった市民の前に姿を現した。市民の自分に対する関心が薄れていることを意識し、目線を低くして市民に近づこうとしたようだ。

そして、リムジンから金正恩氏とおそろいの黒のレザーコート姿で現れたのが、西側メディアが「キム・ジュエ」と呼ぶ娘だった。妻の李雪主氏はレザーコート姿ではなかった。移動の際も、金正恩氏の次にキム・ジュエ氏が続き、李雪主氏は最後に続いた。「一家おそろいでのお出かけ」ではなく、「最高指導者と後継者」という構図を作りたかったからだとみられる。

最高指導者抜き…“ある人物”を中心にした「空前絶後の写真」

また、朝鮮中央通信は26日、軍事パレードの記事につく64枚の写真を配信した。そのなかに、驚くべき構図の写真が1枚含まれていた。

椅子に座ってパレードを見物するキム・ジュエ氏を中心に置き、左側に李雪主、右側に党幹部2人が写った写真だ。最高指導者が参加する1号行事の写真で、個別に人物を写す場合、必ず最高指導者を中心に置く。ましてや、最高指導者抜きの人物写真などあり得ない。空前絶後の構図だ。

ジュエ氏は推定年齢13歳。党員資格が生まれる18歳に満たず、当然のことながら党大会には呼ばれなかった。党員でなければ、政府や軍を指導できない。公職にも就けない。ジュエ氏の祖父、金正日総書記が党組織指導部長の要職に就いたのは28歳のときだった。ジュエ氏が公職に就き、部下を従えてそれなりの権力を握るまで、少なくとも、あと10年はかかるだろう。公職に就いていない以上、後継者としての指名はできない。その代わり、なるべく存在感を際立たせて、幹部や一般市民に「次はジュエ氏」という潜在意識を刷り込みたいという意図が、ジュエ氏を中心にした写真からうかがえる。

朝鮮中央通信は28日にも、前日に金正恩氏も参加した新型狙撃銃の試射会で、銃を扱っているキム・ジュエ氏が一人だけ写っている写真を配信した。

では、これらの写真を選んだのは誰か。

血塗られた“掟”

これまでであれば、党宣伝扇動部長に昇進したとみられていた金正恩氏の実妹、金与正氏だっただろう。

ジュエ氏も与正氏も、金日成主席の血筋を引く「白頭血統」だが、最高指導者の娘であるジュエ氏からみて、叔母の与正氏は「キョッカジ（枝）」にあたる。かつて金正日氏は「幹を立派に育てるためには、枝を全部切り落とせ」と指示し、叔父や異母弟などとの権力闘争に勝利した。金正恩氏は13年12月、叔父の張成沢・元国防副委員長を処刑した。

与正氏も処刑劇を目撃している。与正氏と正恩氏の関係も良好だという。与正氏は兄への愛情と自らの保身を考え、ジュエ氏の宣伝に一役買っているのだろう。

一方、軍事パレードを見物する幹部の写真も配信されたが、与正氏は隅の方で小さく写っているだけだった。

朝鮮中央通信が26日に配信した、党政治局会議の写真でも、政治局員候補として出席した与正氏の姿を正面から捉えた写真はなく、髪形から与正氏だとわかる写真が2枚あるだけだった。元党幹部の一人は「自分もキョッカジである与正氏は、讒言されないよう、慎重に振舞っているようだ」と語る。

しかし、朝鮮中央通信は2月28日、金与正氏が党総務部長に就任したと伝えた。市民から幹部まで最高指導者を除くすべての人間の思想強化を担当する宣伝扇動部に比べ、総務部はほとんど権限がない。あるのは、党の文書管理という冴えない権限だけだ。この人事をどうみたらいいのか。一方では、白頭血統の金与正氏が自由に動き回れるようにしたという解釈が成り立つ。

他方では、金正恩氏が金与正氏の台頭を恐れ、宣伝扇動部から切り離し、権限がほとんどない部署に追いやったとも言える。報道写真を選ぶ権限も、もはや金与正氏にはないかもしれない。そうであれば、小さく写った金与正氏の姿は、「自ら慎重に振舞った結果」ではなく、「周囲から慎重に振舞うよう求められた結果」ということになる。

これまで元党幹部の一人は「金与正は頭を低くし、時機をうかがっているのだろう。ジュエが権力を握る前に金正恩の身に何かあれば、金与正の部下たちが権力を簒奪するようにささやくはずだ」と語っていた。しかし、党規約通りなら、総務部長になった金与正氏の部下は激減したはずだ。金与正氏がキム・ジュエ氏のライバルの地位を維持できたかどうかは、今後、金与正氏が発表してきた米国や韓国、日本などに対する談話を今後も続けていくかどうかなどで判断するしかないだろう。

（牧野 愛博）