【AFC女子アジアカップ】日本 2−0 チャイニーズ・タイペイ（日本時間3月4日／パース・レクタンギュラー・スタジアム）

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF谷川萌々子が、華麗なテクニックでチャイニーズ・タイペイ女子代表の堅守をこじ開けた。待望の先制点にファンが歓喜している。

オーストラリアで開催されているAFC女子アジアカップで、2大会ぶり3度目の優勝と2027年ワールドカップ出場権の確保（上位6チーム）を目指すなでしこジャパンは日本時間3月4日、グループステージの初戦でチャイニーズ・タイペイと対戦。ほぼ全員が自陣に引きこもり、最終ラインが7枚になるシーンもある相手の“ドン引きディフェンス”に苦しみながらも、谷川とFW清家貴子のゴールで2−0の白星スタートを切った。

20歳の新星・谷川はインサイドハーフとして先発し、初めてスタメンでの共演となったMF長谷川唯と良い関係性を見せ、積極的にゴール前に顔を出す。しかし、前半の日本は90.3%のポゼッションを握り19本ものシュートを浴びせたが、ネットを揺らせない苦しい展開が続いた。

それでも61分、谷川が試合の均衡を破る。敵陣中央まで押し込んでいたDF高橋はなが、前線に向かって浮き球のパスを蹴り込むと、谷川が見事な縦の裏抜けで反応。マークについていたDFチャン・チーランの前に身体を入れて胸でトラップすると、軽いボディフェイントを使って戻ってきた相手の逆をついて入れ替える。最後は右足で、わずかにできたコースにシュートを叩き込んだ。

ようやくこじ開けたこのゴールに、なでしこのメンバーたちも歓喜。ピッチ上では谷川に長谷川や高橋が抱きつき、FW田中美南らも喜びの輪に加わった。

なでしこOGは「動き出し」も称賛

このシーンでチャイニーズ・タイペイの選手たちは、谷川のハンドをアピール。しかし、DAZNで解説を務めたなでしこOGの岩清水梓さんはリプレイ映像を確認し、「ハンドもありませんね。ハンドアピールがありましたけど。うまい」とコメント。続けて「彼女は動き出すタイミングが上手いですね。味方がボールをコントロールして、ヘッドアップした瞬間に動き出す。タイミングがすごく良い。出し手は出しやすい」と、谷川のフリーランニングを絶賛した。なお、谷川のハンドについてはVARの確認に時間を要したが、ネットが揺れておよそ2分50秒後にゴールが認められ、本人からも改めて笑顔が溢れた。

待ち望んだ先制点には、SNS上でファンも反応。「やっぱり谷川！」「抜け出し方が上手い」「やっぱりホンモノだ」「この子は凄い」「あの落ち着きよ」「落ち着いてるわあ」「よっしゃー谷川さん、あそこでワンフェイク入れるところが別格」「ゴール前の落ち着き素晴らしい！」「トラップ後に左にフェイント入れてフリーにしてるんだな」「流石の決定力」「絶対近い将来バロンドール獲る」と歓喜の声が集まった。

谷川にとってはこれがA代表通算5得点目。この日は75分にお役御免でベンチに下がったが、今後も活躍が期待される。初戦に勝利したなでしこは、中2日の3月7日にインド女子代表との第2戦を迎える。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

