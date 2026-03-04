JAPAN JAM 2026がタイムテーブルを発表｜GW（5月2日〜5日）開催の大型フェス
5月2日〜5日に千葉市蘇我スポーツ公園で開催される日本最大の春フェス『JAPAN JAM 2026（ジャパンジャム）』のタイムテーブルが発表された。あわせて、チケット第4次抽選先行受付もスタート。
ジャパンジャムは、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL（ロック・イン・ジャパン・フェスティバル）」、「COUNTDOWN JAPAN（カウントダウン・ジャパン）」を手掛けるロッキング・オン・ジャパンがGWに開催する音楽フェス。昨年開催時は4日間で合計15万人以上を動員した。
昨年に続き、SKY STAGE・SUNSET STAGE・WING STAGE・BUZZ STAGEの4つのステージに音楽シーンの今が集結する。
なお、チケット第4次抽選先行受付は公式アプリ「Jフェス」で3月4日12時15分から3月10日16時まで実施される。詳細は公式サイト内のチケットページ（https://japanjam.jp/2026/ticket）を確認してほしい。
タイムテーブル
【開催概要】日程：2026年5月2日(土)・3日(日・祝)・4日(月・祝)・5日(火・祝)会場：千葉市蘇我スポーツ公園（千葉県千葉市）開場 9:00／開演 11:30／終演 20:35 （各日とも予定）※雨天決行（荒天の場合は中止）
JAPAN JAM 2026（ジャパンジャム）公式サイト：https://japanjam.jp/