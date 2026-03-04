NTTドコモは、すかいらーくグループの対象店舗でdポイントをためると、抽選で最大100倍のdポイントが進呈されるキャンペーンを実施している。期間は3月31日まで。

期間中、ガストやバーミヤンなどすかいらーくグループ対象店舗で、会計時にdポイントカードを提示し、dポイントを1ポイント以上ためると、抽選でdポイントが追加で進呈される。キャンペーンサイトからのエントリーが必要。

特典内容は、1等が通常の100倍分のdポイントで500名、2等が10倍で1000名、3等が2倍で8500名。合計で1万名が当選する。

さらに、当選確率が上がる条件も用意している。3月1日以降にすかいらーくグループでdポイントをためていないユーザーは、当選確率が＋50倍になる。また、dポイントとすかいらーくポイントを両方ためるユーザーも、同様に当選確率が＋50倍になる。

対象店舗は、ガスト、バーミヤン、しゃぶ葉、ジョナサン、夢庵、むさしの森珈琲などを含む、すかいらーくグループ計36ブランドの店舗。

ポイントの進呈時期は5月末、有効期限は進呈日から3カ月。