【ひらがなクイズ】空欄に共通する「2文字のひらがな」は？ 日本の食卓に欠かせない調味料がヒント
「共通のひらがな2文字」は何でしょう？ 空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。すべてのピースがカチッとはまる瞬間の快感を楽しみましょう。
きょ□□う
しょ□□
く□□
ご□□う
ヒント：刺身や豆腐にかける、日本を代表する黒っぽい調味料といえば？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「うゆ」を入れると、次のようになります。
きょうゆう（共有）
しょうゆ（醤油）
くうゆ（空輸）
ごうゆう（豪遊）
今や日常語となった「共有（きょうゆう）」や、食卓の主役「醤油（しょうゆ）」の中に、スピード輸送の「空輸（くうゆ）」や、景気よく遊ぶ「豪遊（ごうゆう）」が隠れていました。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
