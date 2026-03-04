情報や場所を分かち合うことから、和食の味を決定づけるあの調味料まで。全く異なる4つのシーンを完成させる「共通のひらがな2文字」は何でしょうか？ 語彙の引き出しをフル回転させて、全問正解を目指しましょう！

「共通のひらがな2文字」は何でしょう？ 空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。すべてのピースがカチッとはまる瞬間の快感を楽しみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

きょ□□う
しょ□□
く□□
ご□□う

ヒント：刺身や豆腐にかける、日本を代表する黒っぽい調味料といえば？

正解：うゆ

正解は「うゆ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「うゆ」を入れると、次のようになります。

きょうゆう（共有）
しょうゆ（醤油）
くうゆ（空輸）
ごうゆう（豪遊）

今や日常語となった「共有（きょうゆう）」や、食卓の主役「醤油（しょうゆ）」の中に、スピード輸送の「空輸（くうゆ）」や、景気よく遊ぶ「豪遊（ごうゆう）」が隠れていました。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)