石川県白山市にある化学メーカー・DIC北陸工場で、発がん性が指摘される有機フッ素化合物「PFAS」が検出された問題です。

調査の結果、周辺にある住宅の井戸からもPFASが確認され、住民への不安がさらに広がっています。

渡邉百音フィールドキャスター「DIC白山の工場のPFAS問題。水質検査の対象は白山市から隣の能美市にまで拡大されました。」

白山市湊町にあるDIC北陸工場では敷地内の地下水から国の指針値のおよそ2000倍の有機フッ素化合物PFASが検出され、県などが工場からおおむね500メートル以内にある井戸を調べたところ、これまでに53か所のうち19か所でも、新たに指針値を最大で3倍上回るPFASが検出されました。

水質調査の範囲を能美市の2つの町に拡大

これを受け、水質調査の範囲を能美市の吉原釜屋町と吉原町の一部にも広げることになりました。

能美市の男性「キャベツ、いま玉ねぎあるし、ネギあるし、それにずっと水かけてるんやから」

工場から南へおよそ1キロ、新たに調査対象となった吉原釜屋町の男性。

およそ400平方メートルの畑で野菜や果物を家庭用に栽培しています。

能美市の男性「それ井戸。白いポンプ。あれがうちのずっと井戸（畑の）水かけ用の。」

白山市で井戸の調査が始まった時に、近所の住民が不安を感じ、能美市に問い合わせました。

「わしはいいけど、孫が一緒にいて・・・」

能美市の男性「全然反応無くて『自分で検査してください』と言われた」「今までずっと畑で野菜やら作って水かけててそれに含まれてるとしてもどういう影響が出てくるのか…」

20年以上、井戸水を使っていても、健康被害はないと言いますが…

能美市の男性「わしはいいけど、孫が一緒にいてそれが全部一緒に食べてるからそっちが残らないかなと心配」

PFASに関しては国内でこれまでに健康被害は確認されていないものの、発がん性が指摘されています。

能美市は説明会、白山市は血液検査実施へ

能美市は対象地区の住民を対象に4日夜、説明会を開くほか、白山市は健康被害を懸念する市民に今後、血液検査を行うということです。

工場がある白山市湊町、そして隣接する能美市吉原釜屋町で色々と住民に話を伺ったのですが、中には飲み水や、炊事、洗濯などを全て井戸水だけで賄っているというお宅もありました。

国内でこれまでに健康被害は確認されていないということですが、住民の立場からすれば、企業側からの丁寧な説明が求められます。