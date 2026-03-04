「町田啓太さんは何人いるの？」町田啓太、金髪ショットに反響！ 「こんな先生いたら好きになる」
俳優の町田啓太さんは3月4日、自身のInstagramを更新。金髪になった姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】金髪になった町田啓太
ファンからは「金髪可愛い」「髪明るくなるの早っ」「もう金髪の町田君は見られないと思ってたら」や「町田啓太さんは何人いるの？」「何色にもなれる役者さんだなぁ」「こんな先生いたら好きになる」といった声が寄せられました。
「もう金髪の町田君は見られないと思ってたら」町田さんは「日本テレビ系 4月期 新土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』 楽しみにしていてくださいね」と、自身が主演するドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系）を告知。続けて「あ、髪明るくなりました笑」とつづり、同ドラマのメインビジュアルと金髪になったソロショットを公開しました。正確には「ミルクティーベージュ」カラーだそうで、少しくすんだような色合いが柔らかい雰囲気を演出しています。
ティザー＆コメント映像も公開同ドラマの公式Instagramアカウントは、町田さんがたくさんの子どもたちに囲まれているティザー映像を公開。同ドラマについて「学校に行けない子どもたちと一緒に時に笑い、泣き、迷いながらも多様化する生き方に希望を見出していく新たな形のヒューマンドラマ」と説明しています。また、町田さんと俳優の松本穂香さんのコメント映像も公開。どちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)