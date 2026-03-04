ナカバヤシは、透明ポケットをくるっと裏返せば、シンプルバックパックに擬態する「Ura−Oshiバックパック」を2月下旬から順次発売する。

同製品は、「推しを日常の中で自然に持ち歩きたい」人に向けた日常使いできるデザインの推し活バックパック。シンプルデザインのバックパックをベースに、推し活に嬉しい機能をプラスした。あえて“見せる”ことを楽しめる透明ポケットは、大きすぎない絶妙なサイズ感に設計し、さりげない主張がポイントになっている。



「Ura−Oshiバックパック」（ブラック）

透明ポケット面をくるっと裏返すことで、生地面のシンプルなバックパックに擬態。通勤・通学などのシーンにも自然に溶け込む。その日の気分やシーンに合わせて、“見せる”も“隠す”も自由自在。日常と推し活を両立できる。カラーはブラックとライトベージュの2色展開となる。

メインポケットには仕切りを備え、16インチまでのノートPCや書類、小物を分けて収納しやすい設計になっている。グッズなど荷物が多い日でも整理しやすく、すっきりまとまる。さらに、500mlのペットボトルが入る便利な横入れポケット付きで、移動中でもスムーズに出し入れが可能。まえポケットには小物を収納でき、よく使うアイテムをさっと取り出せる。

まえポケットは取り外し可能で、サコッシュとして使用できる。ライブやイベント会場など、出し入れの多いシーンに便利だとか。透明ポケット面と生地ポケット面の2種類を使い分けて、チケットやトレカなど小物を整理しやすく、イベントでも扱いやすい仕様になっている。サコッシュ用の肩紐は取り外し可能。不要な際は外してポケットに収納できる。



「Ura−Oshiバックパック」（ライトベージュ）

透明ポケット面の内側には、メッシュ素材のポケットを備えている。このメッシュ部分に缶バッジを取り付けたり、チャームを引っかけたりすることが可能。製品本体に穴を開けることなく、安心してディスプレイを楽しめる。

本体重量は約540gと超軽量設計。荷物を入れても負担になりにくく、持ち運びしやすいバックパックになっている。ショルダーベルトにはクッション材を内蔵し、肩への負担を軽減した。ライブやイベント、通勤・通学など⻑時間の外出でも快適に使用できる。さらに、撥水生地を採用しているため、突然の雨にも安心。

開口部の両側に持ち手を備えており、背負うだけでなく手持ちにも対応。電車内や屋内など背負いにくいシーンでもスムーズに持ち替えができる。

［小売価格］1万340円（税込）

［発売日］2月下旬

ナカバヤシ＝https://www.nakabayashi.co.jp