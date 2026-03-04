明治は、妊娠前・妊娠期・授乳期の女性の栄養摂取をおいしくサポートする、水なしで服用できるチュアブルタイプのタブレット「明治 Mom's Tablet」を3月9日から発売する。

不足しがちなビタミン8種（パントテン酸、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、葉酸）、ミネラル3種（カルシウム、鉄、マグネシウム）を配合。さっぱりとしたヨーグルト風味（ヨーグルト香料使用）とのこと。水なしで服用できるチュアブルタブレットになっている。





妊娠ケア市場は伸長を続けており、2023年には100億円規模に到達（富士経済「フェムケア・オムケアサプリメント市場調査」から（2024年3月））した。妊娠前・妊娠期・授乳期の栄養摂取に対する意識が高まっている一方で、国内における妊婦のビタミン・ミネラル群の摂取量は不足しがちであることがわかっている。

100年以上、粉ミルク事業を通じて赤ちゃんの発育・発達の研究を続けてきた中で、「赤ちゃんの確かな発育と未来は、ママの健康から始まる」ということを改めて実感し、おいしく続けやすい商品を通じて、適切な栄養摂取をサポートしたいという想いから同商品の発売に至った。妊娠前・妊娠期・授乳期の女性への栄養摂取に関する調査（同社調べ（2025年8月、n＝1817））でわかった「できるだけ食事と一緒に不足している栄養素を補いたい」というニーズに対応し、同商品は、通常の食事だけでは不足しがちな葉酸を含むビタミン8種と、鉄・カルシウムを含むミネラル3種を、1日3粒で補える設計にしている。さっぱりとしたおいしいヨーグルト風味で、水なしで服用できるチュアブルタブレットのため、いつでもどこでもおやつ感覚で気軽に手に取ってもらえる。ジッパー付きで自立可能なパウチタイプのため、外出時の小腹満たしとしてもおすすめだとかす。

同商品の発売を通じて、妊娠前・妊娠期・授乳期の女性の適切な栄養摂取をサポートしていく考え。

［小売価格］1922円（税込）

［発売日］3月9日（月）

