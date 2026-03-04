味の素は、アミノ酸スキンケアブランド「ジーノ」からインナーケア食品「ジーノ」ウェルビオを4月1日から通販サイト限定で販売開始する。同製品は、グルコシルセラミド（スフィンゴ糖脂質の一種で、セラミドとグルコースが結合したもの。ヒトの皮膚の表面の角質層の下にある基底層から顆粒層にも存在し、細胞と細胞を結合させる役割）、ビタミンC、植物性乳酸菌、大腸の善玉菌まで届く同社独自のダブルの栄養成分「ポリグルタミン酸（アミノ酸の一種であるグルタミン酸が30〜5000個結合し鎖状になったもの。自然界では納豆菌が発酵する過程でつくりだされ、納豆のネバを作っている成分）＆ガラクトオリゴ糖（乳糖を原料として生成されるガラクトースとグルコースからなるオリゴ糖。母乳にも含まれている成分）」を手軽に毎日おいしく摂取できるインナーケア食品となっている。





同品は、スッキリ、うるおいのある毎日を過ごしたい人におすすめのインナーケア食品で、スティック包材に入った顆粒タイプなので、外出先や旅行先でも水や白湯と一緒に、または溶かして手軽においしく楽しめる。さっぱりとした甘酸っぱい風味はヨーグルトやスムージーにも馴染みやすく、これらと一緒に混ぜて朝食などで喫食することで、日々の食生活を通じて健康意識を高めることができる。同品は植物由来のグルコシルセラミドを1.2mgとビタミンCを100mg配合しており、さらに植物性乳酸菌1000億個に加え、乳酸菌と一緒に大腸の善玉菌に届く栄養成分として「ポリグルタミン酸＆ガラクトオリゴ糖」を配合している（すべて1本あたりの含有量）。

「ポリグルタミン酸」は、アミノ酸の一種であるグルタミン酸をγ（ガンマ）結合させポリマー化（鎖状に繋げること）させたもので、消化酵素に耐性がある。この特性を日本初（同社調べ）となる同社独自技術「Amino Delivery」（ポリグルタミン酸とガラクトオリゴ糖の組み合わせは同社独自配合として関連特許・商標取得済み）に活用し、大腸内の善玉菌にアミノ酸とオリゴ糖の両方を届けることができる。同社ならではのアミノサイエンスを食品に生かした高付加価値のインナーケア食品となっている。

［小売価格］2730円（税込）

［発売日］4月1日（水）

味の素＝https://www.ajinomoto.co.jp