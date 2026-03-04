【SWEET STEADYデビュー2周年】「簡単な道じゃなかったからこそ、今のすいすてがある」ライブ映像公開＆メンバー祝福 初全国ツアー・MV480万回突破…着実な実力つけ挑む幕張2Days
【モデルプレス＝2026/03/04】7人組アイドルグループ・SWEET STEADY（スイートステディ）が4日、デビュー2周年を迎えた。ここでは現在までの歩みを振り返る。
【写真】ふるっぱー妹分、デビュー2周年に公開された貴重映像
SWEET STEADYは奥田彩友、音井結衣、栗田なつか、塩川莉世、庄司なぎさ、白石まゆみ、山内咲奈のアイドル活動歴を持つ7人からなるアイドルグループ。アソビシステムが手掛ける、アイドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクト「KAWAII LAB.」より誕生し、グループ名には「かわいい（SWEET）」を集めた花束のような彼女たちが、さまざまな経験をする中で「着実に（STEADY）」1歩ずつ成長して欲しいという想いが込められている。
同グループは2024年3月にデビューし、デビューライブ「KAWAII LAB. SESSION 〜SWEET STEADY〜」を開催。6月には「SWEET STEADY 1stワンマンライブ -始まりの合図-」を成功させたほか、2025年11月には初の全国ツアー「SWEET STEADY JAPAN TOUR 2025 -AUTUMN-」で6都市を回り、着実な実力をつけてきた。
2025年11月にデジタルリリースされた「カワイイコレクション」のMVは480万回再生を突破。ほかにも「ダイヤモンドデイズ」「ぱじゃまぱーてぃー！」を始め、KAWAIIを突き進む王道アイドルポップスや等身大の歌詞を届ける楽曲が多くの人の支持を集めている。
そんな彼女たちが2年間の経験と思いをぶつけるライブ「SWEET STEADY 2nd ANNIVERSARY LIVE」が千葉・幕張メッセにて2026年4月4日・5日の2日間に渡って開催される。
デビュー2周年を祝福して、グループ公式YouTubeチャンネルでは、未来へ踏み出す人に贈る応援歌「ファンファーレ」のライブ映像が公開された。公式X（旧Twitter）でも同映像とともに「ここまで来られたのは、いつも支えてくれる皆さんのおかげです。簡単な道じゃなかったからこそ、今のすいすてがあります。嬉しいも悔しいも全てが宝物」とつづられた。
さらにメンバーもこの投稿を引用する形でデビュー日を祝福。栗田は「いつもいっぱい味方でいてくれて応援してくれてありがとう！」とファンへ伝え、「これからもっともっと大きくきらきらになれるように頑張ります！！すいすてもみんなもだいすきー！！3年目もよろしくね」とつづった。山内も「いつもすいすてと一緒にいてくれてありがとう」と感謝。「2周年をみんなとむかえられてうれしいよーー いつもありがとう！3年目もいっしょ！！」と喜んだ。庄司は「いろんな人に支えられて成長していくのを実感できた1年だったなぁ 3年目はさらに、STEAP UPして濃い一年にします」と意気込んでいる。
2026年4月、舞台は幕張メッセ。これまで流した涙も、弾けるような笑顔も、全てをぶつける2日間に向けて。着実に、けれど情熱的に。SWEET STEADYの物語は、ここから加速していく。（modelpress編集部）
