「今日好き」出身美女、弟2人顔出しのダンス動画公開「全員ビジュが強い」「仲良しで可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/03/04】ABEMA「今日、好きになりました。-台北編-」に出演していたアンジーひよりが3月3日、自身のInstagramを更新。弟2人とのダンス動画を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」出身20歳美女「スタイル良すぎる」弟2人顔出しでノリノリダンス
アンジーは、4人組バンド・クレイジーウォウウォ！！の楽曲「トンツカタンタン」にのって、サラサラヘアの弟と、坊主頭の弟とともに並んでダンスを披露。自宅の一角と思われる場所で3人とも手足をめいいっぱい動かし、あちこちへと動き回りながら笑顔でノリノリに踊る様子を公開しており「昔は毎日取っ組み合い喧嘩してた」というコメントとは正反対の、楽しそうな動画となっている。
この投稿は「全員ビジュが強い」「仲良しで可愛い」「3人ともめっちゃ楽しんでる」「ノリノリ」「兄弟愛伝わる」「美男美女一家」「弟くんたちスタイル良すぎる」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」出身20歳美女「スタイル良すぎる」弟2人顔出しでノリノリダンス
◆アンジーひより、弟たちとダンス
アンジーは、4人組バンド・クレイジーウォウウォ！！の楽曲「トンツカタンタン」にのって、サラサラヘアの弟と、坊主頭の弟とともに並んでダンスを披露。自宅の一角と思われる場所で3人とも手足をめいいっぱい動かし、あちこちへと動き回りながら笑顔でノリノリに踊る様子を公開しており「昔は毎日取っ組み合い喧嘩してた」というコメントとは正反対の、楽しそうな動画となっている。
◆アンジーひよりの投稿に反響
この投稿は「全員ビジュが強い」「仲良しで可愛い」「3人ともめっちゃ楽しんでる」「ノリノリ」「兄弟愛伝わる」「美男美女一家」「弟くんたちスタイル良すぎる」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】