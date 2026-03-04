侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日、東京ドームで行われた練習に参加し、会見を行った。

練習終了後の会見場は、用意された約６０席は満席。日本メディアだけでなく韓国、台湾メディアも集結し、会見場の外まで報道陣があふれかえった。

会見の中では韓国、台湾メディアからも質問が飛び、韓国メディアの質問に対してはドジャースの同僚で韓国代表の金慧成内野手の名前を挙げ「キム・ヘソン選手に注目しています。いつも楽しく過ごしていますし、いい機会になればと思います」と７日の対戦を心待ちにした。

台湾メディアに対しては「ファンの方々も熱狂的で野球が好きなんだなという印象。１回行ったことがあるが、街を歩いてもきれいでまた行きたい。初戦で硬くなることなく、ピッチャーが素晴らしい印象がある。そういうピッチャーに自分のアプローチができればうれしい。アジアの野球全体が盛り上がってくれることは願っている。日本チームの代表として日本が勝つことを全力で頑張りたい。お互いが力を出していい試合ができればいいと思います」と口にした。

侍ジャパンの第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は６日に１次ラウンド初戦・台湾戦を東京ドームで迎え、７日に韓国、８日にオーストラリア、１０日にチェコと対戦。準々決勝以降は米マイアミで戦う。