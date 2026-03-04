

YOASOBI「群青」ジャケ写

YOASOBIが、2020年9月１日に配信リリースした楽曲「群青」が2026年3月4日公開（集計期間：2026年2月23日〜3月1日）のBillboard JAPANチャートにおけるストリーミング集計で、累計9億回再生を突破した。

【動画】YOASOBI「群青」ミュージックビデオ

楽曲は、漫画『ブルーピリオド』にインスパイアされ、ブルボン『アルフォートミニチョコレート』のCMソングとして書き下ろされた。2020年9月1日に配信リリースされ、翌年には日本テレビ系『スッキリ』内の全国高校生ダンス部応援企画「ダンス ONE プロジェクト’21」のテーマ曲にも起用され、同年末には『NHK紅白歌合戦』で披露された。

2022年には、第94回選抜高校野球大会にて、入場行進曲として起用。2023年には、洋服の青山60周年特別企画動画『青は、進めだ。2024エール篇』として、高校生が「群青」を合唱でカバーし、1本のストーリー化した映像作品が公開。

2024年1月には日本マクドナルド株式会社が企画する、ポテトが揚がった時のあの“音”とアーティストとのコラボ「ティロリミックス」プロジェクトにて、YOASOBI『群青』×Vaundy『花占い』×「ティロリ♪」音をマッシュアップした楽曲「ティロリミックス2024」のミュージックビデオが公開。リリースから5年を迎えてもなお、幅広い世代から愛される楽曲となっている。