静岡･熱海市の土石流災害を巡る裁判で、4日に行われた尋問では、当時、静岡県との対応を担当していた熱海市の元職員と現職の職員が出廷しました。



裁判では、2021年7月、28人が犠牲となった熱海市の土石流災害で、盛り土崩落の責任を巡り、遺族らが現在と前の土地所有者や県、熱海市などに対し損害賠償を求めています。



4日の裁判では、当時、業者や県との対応を担当していた熱海市の元職員の男性が出廷しました。





男性は、盛り土の面積が1ヘクタールを超えたとみられた際に、土砂採取を規制する条例よりも厳しい森林法の適応を県に求めたものの適用されることはなかったと証言しました一方で、原告弁護団は、当時、市の安全対策は、業者に対し土砂を下流に流れるのを防ぐ土えん堤をつくることや泥水の発生を防ぐ沈砂池の整備を優先させ、海に汚れた水が入らないようにすることを優先していたと追求し、土石流対策への市の認識の低さを厳しく指摘しました。また、午後には、当時、主に業者との対応をしていた別の市職員の尋問が行われ、発災当時の市の対応について問われると、土石流が発生した午前10時28分から約30分後に「避難指示」を発令した対応は適切で、避難指示の発令前には消防が現地を確認したり同報無線で避難をアナウンスするなどしたため、市に落ち度はなかったと話しました。