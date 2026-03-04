伝説的な初代TTに憧れて

1998年、デザイナー志望のマッシモ・フラセラ氏は仕事を休んでトリノのアウディ販売店に駆けつけ、発売したばかりの『TT』を熱心に眺めていた。この時、まさか自分がこのスポーツクーペの再構築に携わることになるとは、夢にも思っていなかった。

【画像】自動車デザイン史に燦然と輝く金字塔【アウディTT（初代）を詳しく見る】 全26枚

ペーター・シュライヤー氏の手掛ける初代TTがベールを脱いだ瞬間、その型破りで魅惑的なデザインはフラセラ氏を釘付けにした。



UK編集部はマッシモ・フラセラ氏へ独占インタビューを行った

実際、アウディ史上最も重要なモデルの1つであるTTとの出会いがフラセラ氏に深い感銘を与え、彼の27年に及ぶ旅路の礎となった。そして、その長い道のりの果てに、彼はインゴルシュタットのデザイン部門の指揮を執ることになったのだ。それは、彼の作品を知る人なら誰もが予見していたことだった。

彼はこう語る。「キャリアを通じて一貫していたのは、人々がわたしの仕事にアウディとの関連性を感じ取り、『ああ、君はアウディで働くべきだ。いつか必ずアウディで働くことになる』とよく言われたことです。その通りになりましたね」

他と一線を画すデザイン

トリノ応用美術デザイン学院を卒業したフラセラ氏は、ベルトーネに就職した後、フォードに移り米国市場向けのリンカーンとマーキュリーに携わった。その後6年間、カリフォルニアにあるキアのデザイン部門に在籍し、ソレント、スポーテージ、リオ、ソウルのエクステリアデザインを指揮した。

2011年にはジャガー・ランドローバーに入社し、両ブランドのデザイン責任者まで昇進。特に新型ディフェンダーの導入に携わったことで有名だ。



フラセラ氏の人生を変えた初代TT

その後アウディに招かれることは、TTとの最初の出会いの時から決まっていた運命とも言える。彼のマニュフェストでもある『コンセプトC』は、紛れもなくTTの影響を強く受けている。

実際、フラセラ氏はTTのシンプルで直線的なシルエットと明快なスタイリングを惹きつけられたと話す。しかし、TTはあくまでも当時のモデルラインナップにおける「ヘイロー（後光、光輪）」に過ぎなかったという。

「クルマは当時の自動車デザイン全体の文脈で見る必要があります」と彼は述べ、同時代のB4型『A4』とC5型『A6』を特筆すべき存在として挙げた。

「わたし達は往々にして、クルマが世に出た当時の状況や、そのクルマが何を象徴していたかを忘れがちです。そしてアウディのクルマは、道路上を走る他の何物にも似ていませんでした」

フラセラ氏によれば、「ほとんど何もないものでできている」からこそ、何物にも似ていなかったのだという。

ただ純粋にシンプルだった

黄金期とも言えるこの時代の洗練されたライン、滑らかな表面処理、控えめな装飾は、アウディ車に節度と繊細さを与えた。他の自動車メーカーがより派手な表現に傾く中、アウディはかえって際立つ存在となった。

「他とは大きく違っていましたが、ただ単に違いを追求していたわけではありません。極限の抑制をもって、他とは一線を画していたのです」



コンセプトCとフラセラ氏 アウディ

「どうやって彼らは、これほどまでに革新的で、これほどまでに感情を揺さぶる、これほどまでに個性的なものを、ほとんど何も加えずに生み出したのでしょうか？ せいぜい1本か2本のラインだけで、面取りもなく、内側と外側、凸と凹……ただ純粋にシンプルなのです」

「それが本当に、本当に心に響いたんです」

このテーマは今、かつてないほど重要になっている。競争が激化し、大きく揺らぐこの時代において、フラセラ氏はアウディ独自のアイデンティティを新たに確立しようとしているからだ。

アウディは、プレッシャーの強い環境の中で、鋭く冷たい空気のような清涼感をもたらす存在となるかもしれない。フラセラ氏は、アウディが落ち着きと繊細さの聖域となるのだと示唆している。

過去と現在をどう結び付けるか

フラセラ氏の課題の1つは、革新と認知をバランスよくまとめることだ。つまり、創業以来ブランドを定義してきた特性を損なうことなく、企業のビジュアルアイデンティティを完全にリセットするというものである。

「何をするにせよ、まず第一にアウディと認識されるものでなければなりません」



コンセプトCのエクステリア

「アウディにはその価値、遺産、伝統があります。それを無駄にしてしまうのは惜しい」

コンセプトCは、過去と現在の難しい調和の実現に向けた指針となる。

チタンカラーがその一例だ。この色は「シルバーのアウトウニオンの系譜を継承する」ものとされ、将来のラインナップにおける「トレードマーク」カラーとして提案されている。同様に、新設計の縦長グリルも特徴的だ。グランプリレーサー『タイプC』に着想を得たこのデザインは、過去20年間すべてのアウディに採用されてきた「シングルフレーム」からの根本的な転換を意味する。

インテリアも現行モデルとは対照的で、建築的でクリーンな表面処理が特徴だ。ミニマルで機能的な雰囲気を醸し出している。

デジタル機器は控えめに

特筆すべきは、巨大なタッチスクリーンの不在だ。コンセプトCのインフォテインメント・システムは、比較的小さなデバイスで操作する。不要時にはダッシュボードに控えめに収納される仕様だ。これも、無駄を削ぎ落としながら前へ進むというフラセラ氏の姿勢を示す一例である。

「繰り返しますが、重要なのは時代との適合性です」と彼は説明する。デジタル機器への依存度を下げたことも、この合理的な考え方に基づいているという。必要のないものは、なくてもいいのだ。



コンセプトCのインテリア アウディ

大型スクリーンは今や当たり前の装備だが、フラセラ氏はそうした現代の風潮に疑問を呈している。

「多くの場合、技術は技術そのものを誇示するため、あるいはブランドや製品としての『技術的』イメージを演出するためだけに用いられ、顧客体験における真の価値やメリットは必ずしも伴うわけではありません」

アウディ最新の上級モデルでは巨大なトリプルスクリーンを選択できるが、次世代のダッシュボードは完全に逆の方向性になる。

「技術はサービスとして存在すべきで、常に目につく場所にあったり、押しつけがましいものであったりしてはいけません。デジタル執事のように控えめでなければならないのです」

これはデジタル中心の未来志向という現在の主流に逆らう、革新的な考え方だ。

（翻訳者注：この記事は「後編」へ続きます。）