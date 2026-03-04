なえなの （C）ORICON NewS inc.

　タレントでインフルエンサーのなえなの（25）が2日、自身のXを更新し、あるポイントサービスの残高を公開。「凄すぎる!!」「貯めすぎワロタ」と話題になっている。

【写真】「もはや“隠し財産”」驚異のポイント残高が表示されたスクリーンショット画面

　なえなのは投稿で、au Pontaポータルのスクリーンショット画面をアップ。そこには、「Pontaポイント 154,843P」と表示されている。

　「au行ったらポンタ15万貯まってますよって言われて 27万の予定が12万円でiPhone買えたの最強すぎた」と、驚異のポイント残高で最新のiPhoneをお得に購入したことを明かした。

　この投稿には、「え、ポイントって10万超えることあるの!?笑」「15万も貯まらんてwwwwwエグい」「15万ポンタはもはや“隠し財産”」などのコメントが寄せられている。