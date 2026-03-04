ビームス、50周年で新展開続々 「原宿」リニューアル＆「BEAMS HEART」4月末まで10店舗など【一覧】
株式会社ビームスは、創業50年目を迎え、アニバーサリー施策を発表した。
【画像多数】「BEAMS HEART」刷新 新規オープン店舗のビジュアル
3月3日にアニバーサリーイヤーが始動。スローガンに「Ready, Happy, Go! 楽しいまま、世界へ。」を掲げ、創業の地にある旗艦店「ビームス 原宿」を同日にリニューアルオープンした。
記念事業は「海外出店事業」「新レーベル事業」「人的資本活用事業」の3つとなる。「海外出店事業」では、アメリカ・ロサンゼルスに常設店舗を2026年度中オープン予定。
「新レーベル事業」では、「BEAMS HEART」レーベルを刷新し、これまでのECとアウトレットを中心とした展開から、店舗での体験を重視したライフスタイルショップへと業態を転換。「ビームス ハート くずはモール」（大阪府）を1号店として、4月末にかけて全国10店舗の常設店を順次オープンする。
「人的資本活用事業」では、公式リセールサービス「BEAMS digroo」が始まり、ビームススタッフ約250名の愛用品1000点がラインナップされた。
■「BEAMS HEART」新規オープン店舗（4月末まで、計10店舗）
「ビームス ハート くずはモール」
住所：大阪府枚方市楠葉花園町15-1 くずはモール 本館1F
オープン日：2026年3月3日（火）
「ビームス ハート グランエミオ所沢」
住所：埼玉県所沢市くすのき台1-14-5 グランエミオ所沢 2F オープン日：2026年3月10日（火）
「ビームス ハート MARKIS みなとみらい」
住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-5-1 MARK IS みなとみらい 2F オープン日：2026年3月19日（木）
「ビームス ハート ららぽーと名古屋みなとアクルス」
住所：愛知県名古屋市港区港明2-3-2 ららぽーと名古屋みなとアクルス 1F オープン日：2026年3月23日（月）
「ビームス ハート コクーンシティ」
住所：埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-263-1 コクーンシティ コクーン2 2F オープン日：2026年3月27日（金）
「ビームス ハート ららぽーとEXPOCITY」
住所：大阪府吹田市千里万博公園2-1 ららぽーとEXPOCITY 1
オープン日：2026年4月4日（土）
「ビームス ハート ららぽーと柏の葉」
住所：千葉県柏市若柴175 ららぽーと 柏の葉2F
オープン日：2026年4月10日（金）
「ビームス ハート たまプラーザテラス」
住所：神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-1-2 たまプラーザ テラス 1F
オープン日：2026年4月15日（水）
「ビームス ハート ららぽーと横浜」
住所：神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1 ららぽーと横浜1F
オープン日：2026年4月16日（木）
「ビームス ハート ららぽーとTOKYO-BAY」
住所：千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY 南館2F オープン日：2026年4月23日（木）
※EC「ビームス公式オンラインショップ」と「ビームス アウトレット」全店でも「BEAMS HEART」の販売は継続。
