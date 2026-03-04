メジャー経験もある野球解説者・五十嵐亮太さんが、WBCに2大会連続で出場することとなった侍ジャパンの周東佑京選手について語りました。

前回大会では大谷翔平選手の語った「憧れるのをやめましょう」という言葉が話題に。この裏話について五十嵐さんは「周東選手などが決勝前に、トラウト選手などメジャー選手のサインをもらって結構喜んでいた。それを見ていた大谷選手が、少しフワッとした空気をカッと締めるために言ったんです」と語ります。

そんな周東選手と五十嵐さんはソフトバンクでともにプレーした仲。周東選手は2017年ドラフトの育成2位で入団し、その後支配下契約を勝ち取り、今や日の丸を背負うなど躍進を遂げてきましたが、この姿について五十嵐さんは「ホークスっていうのは選手層がかなり厚いので、そこから支配下登録されるのも時間がかかりますし、相当の努力を重ねないと難しい」とコメント。「足が速いだけではなかなか(支配下)登録されませんから。守備であったりバッティングっていうところを努力しないとここまでいけない」とその姿を称賛しました。

2月に行われた侍ジャパンの合宿では、日本テレビ『DayDay.』の単独取材にも応じた周東選手。昨季は驚きの盗塁成功率.897をマークするなど、持ち味の快足っぷりも維持していますが「(前回大会と比べて)速くはなってないですけど、技術というか考え方というか、すごい成長しているところは大きいのかな」とコメント。速く走る秘けつについても「足で走らない。腸腰筋をうまく使うイメージと、腕の振りで勢いを持ってくる」と明かしました。

前回大会では、準決勝で見せた“大谷選手を追い抜きそうなサヨナラのホームイン”でも注目された周東選手。「ああいうシーンはずっと残る。みんなに自慢できるので、そういう場面をまたつくれるようにしたいと思います」と今大会での活躍にも意気込みました。

(3月4日放送 日本テレビ『DayDay.』を再構成)