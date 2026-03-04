【衝撃の言動：女子編】落ち込む娘。絶対2人だけの秘密にする話【第20話まんが】#ママスタショート
子どもの言動は想像のはるか遠く、斜め上からやってくる！？ 思わず「やめてー！」と叫びたくなったり盛大に吹き出しそうになったり。ママたちが経験した、爆笑必至・わかりみMAXな「子ども、衝撃の言動」に関するエピソードをご紹介。
今回は、落ち込んだ様子の娘さんとの会話から起こった一件です。
娘「ママだけに言いたいことがある」
落ち込んだ表情で重い口を開く娘。娘に一体何があったのか。脳内を嫌な予感が駆け巡ります。しかも娘が言うには「絶対ふたりだけの秘密にしたい話」なのだそう。これは腹をくくるしかありません。
娘「今日の給食ね」
ママの心の声「給食……！？」
娘「めっっっっちゃ、普通だったの……」
そう……給食が普通だったのね、それは……って、え？ ドユコト（笑）？
つまりハッピーがなかっただけで、悪いこともなかったというわけです。いやあ、なにごともなくてよかった。「普通が一番」だとわかるのは、もう少し大人になってからかな？
みなさんも子どもの衝撃の言動、体験したことはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
