反町隆史、丸山茂樹と“ヘリ”でランチへ 豪華すぎる移動＆絶品海鮮料理に反響「なんと贅沢な笑」
プロゴルファーの丸山茂樹（56）が2日、自身のインスタグラムを更新。俳優の反町隆史（52）とともにヘリコプターで初島にランチへ向かった様子を公開し、話題を呼んでいる。
丸山は自身のインスタグラムで「今日は本間さん反町君と初島にランチへ」と報告。ヘリポートに着陸する様子や、上空からの東京タワーを望む景色、海沿いの絶景などの写真を投稿した。
現地では磯料理店を訪れ、刺身の盛り合わせや海苔丼、アジフライ、イカ料理など豪華な料理を堪能。「美味しいし、楽しいし最高でした」と充実した時間を振り返った。さらに「東京戻ったら2人はゴルフへ 僕はこれからお仕事へ」と明かし、それぞれの予定にも言及している。
コメント欄には、武井壮が「なんと贅沢な笑」と反応。そのほかにも「すげ〜」「美味しそうですね！」などの声が寄せられていた。
