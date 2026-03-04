君島十和子、元宝ジェンヌの長女に言われた“ショックなひと言”を明かす テレビ番組で親子2ショット披露
元俳優で美容家の君島十和子（59）が、3日放送のバラエティ『踊る！さんま御殿!!』（毎週火曜 後8：00）に、長女で宝塚歌劇団出身の俳優・君島憂樹（28）と共に出演。憂樹から言われた“ショッキングなひと言”を明かす場面があった。
【写真】似てる？君島十和子＆元タカラジェンヌの長女・憂樹の親子2ショット
ひな祭りとなるこの日は、「娘を育てるママのお悩み相談会」と題して放送。スタジオには、著名な母子や娘を持つ有名人が集った。
十和子は、今回が同番組初出演。19歳のときにMC・明石家さんま（70）の番組でアシスタントを務めていたことがあり、さんまから「十和子ちゃん、いくつになられたんですか？」と聞かれ年齢を明かすと、共演者からは「すごーい！」「見えない！」などと驚きの声が上がっていた。
スタジオでは、母子に関するさまざまなトークが展開され、話題は「娘からキツい言葉を言われたことがあるか？」というテーマに発展。
さんまから問われると、十和子は「キツいことは言わないですけど、たとえば美容院に行ってきて髪の毛をキレイにしてくると、『ママ、髪の毛だけキレイだね』って（言われる）」と告白。
さんまに「なんで、そういうこと言うの？『全部きれいね』って言えば丸く収まるやんか」と聞かれた憂樹は、十和子の顔を見ながら「なんか…、本心（笑）」とちゃめっ気交じりに明かし、スタジオの笑いを誘っていた。
