君島十和子、元宝ジェンヌの長女に言われた“ショックなひと言”を明かす テレビ番組で親子2ショット披露

君島十和子、元宝ジェンヌの長女に言われた“ショックなひと言”を明かす テレビ番組で親子2ショット披露