バイオ、ポケモン、モンハン、トモコレ…「次から次へと本命級」Switch2の新作ラッシュが強すぎる
ついに本格始動したSwitch2。大型タイトルや、Switch2 Editionとして最適化された人気作まで、ラインナップはかなり強い。今すぐ遊べるタイトルも、これから発売される話題作もまとめてチェックしておきたい。
【写真】“シリーズ最新作”がSwitch2で降臨…恐怖も没入感も、次世代レベルへ
■バイオハザード レクイエム -Switch2
シリーズ最新作となる『バイオハザード レクイエム』は、極限の緊張感と没入感を追求したサバイバルホラー。次世代機の性能を活かし、光と闇の表現、空間の静寂、足音のリアルさまで緻密に描写される。従来作以上に“探索と恐怖”にフォーカスし、シリーズファンはもちろん、久々にバイオへ戻る人にも刺さる内容。Switch2版は高解像度・安定フレームレートで、携帯モードでも快適にプレイできるのが強みだ。
●おすすめポイント
・シリーズ最新ナンバリング級タイトル
・Switch2最適化で高精細グラフィック
・恐怖演出がシリーズ屈指レベル
■ぽこ あ ポケモン -Switch2
これまでのポケモンシリーズとはひと味違うアプローチで評価を集めている話題作。フィールド探索とポケモンとの交流に重きを置いた構成で、海外メディアのレビュー集積サイトでも高得点を獲得している。ビジュアルのかわいらしさだけでなく、やり込み要素やサブストーリーの密度も厚く、シリーズ経験者からも支持を得ている。
●おすすめポイント
・海外レビューサイトで高評価を獲得
・探索と交流を重視した新しいポケモン体験
・サブクエストややり込み要素が充実
■モンスターハンターストーリーズ3 〜運命の双竜〜 -Switch2
モンハンの世界観をRPGで楽しめる人気シリーズ最新作。双竜をめぐる物語が描かれ、従来以上にストーリー重視の構成。ターン制バトルと絆システムは健在で、やり込み要素も豊富。Switch2では描写の安定感が増し、戦闘やカットシーンの迫力もアップ。アクションが苦手でもモンハン世界を堪能できるのが魅力だ。
●おすすめポイント
・物語重視のモンハン体験
・ターン制バトルで遊びやすい
・やり込み派も満足の育成要素
■トモダチコレクション わくわく生活 -Switch
人気コミュニケーションゲームが復活。Miiたちの自由すぎる生活を眺める楽しさは健在。Switch世代向けにUIが刷新され、遊びやすさも向上。Switch2との互換環境でも快適にプレイ可能。ゆるく長く遊びたい人にぴったりの一本。
●おすすめポイント
・久々のシリーズ新作
・ながらプレイに最適
・家族や友人と盛り上がる
■プラグマタ -Switch2
カプコンが手がけるSFアクションアドベンチャー。荒廃した近未来世界を舞台に、少女ディアナとヒューの物語が展開する。謎解きとアクションを組み合わせたゲーム性が特徴。Switch2でも発売され、携帯機で遊べる次世代SF体験として注目度が高い。早期購入特典DLCも用意されている。
●おすすめポイント
・重厚なSFストーリー
・アクション＋謎解きの融合
・早期購入特典あり
【Nintendo Switch 2 Edition】
■スーパーマリオブラザーズ ワンダー Nintendo Switch 2 Edition + みんなでリンリンパーク
高解像度化＆パフォーマンス向上。追加コンテンツも同梱され、より快適に楽しめるアップグレード版。家族プレイにも最適。
●おすすめポイント
・高解像度対応
・追加コンテンツ同梱
・ローカルマルチが楽しい
■あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition
描画や読み込みが改善され、島生活がより快適に。既存ユーザーにも嬉しいアップデート版。
●おすすめポイント
・ロード時間短縮
・安定した動作
・長く遊べる定番タイトル
Switch2に新作ソフトが次々と登場し、ラインナップが一気に充実してきた。さらに人気タイトルのSwitch2 Editionも追加され、これまで遊んできた名作をもう一度楽しむ選択肢も広がっている。新しい物語に飛び込むか、進化した名作を体験するか。どちらを選んでも、ゲーム時間が充実することは間違いない。これからも続々と注目作の発売が控えているので目が離せない。
