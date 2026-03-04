モデルでタレントのアンミカ（53）が3日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。驚きの婚前契約を明かす場面がった。

この日のテーマは国際結婚。国際結婚した夫との価値観の違いを問われ、アンミカは米国人の夫で実業家のセオドール・ミラー氏について「休みと価値観の違いやなと思うんですけれども」と語り出した。

「夏に2週間、冬に3週間から1カ月。休むことも自分の健康管理をする仕事やからって言って、婚前契約して。私、はんこ押してます。休むことも仕事です」とぶっちゃけた。

MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也が「働きたい、うわー、あの人が出てる、ソワソワするわーとかっていうのはあるんですか」と尋ねると、「始めの2年は焦りました、やっぱり」とアンミカ。

「休むっていうことは必ず誰かが代わりに仕事するし、ずっと後ろ髪引かれて気になってたんですけれども」としたものの、「今は旦那に感謝してます」と明言。

「休んだ方がパフォーマンスが帰ってきてからも（上がる）。あとやっぱりネタというか。帰って来てからも、休んでいろんな国とか経験したからこそ、バラエティーのトークも生きるじゃないですか」との効果を語った。