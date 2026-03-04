【スコッツデール（米アリゾナ州）＝帯津智昭】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドに向け、Ｂ組の米国など各チームは３日、大リーグ球団との強化試合を行った。

２大会ぶりの優勝を目指す米国はジャイアンツと特別ルールで延長１０回まで戦い、１５―１で大勝した。

豪華顔ぶれ 好スタート

ＷＢＣに向けた調整の一環でありながら、米国代表は大リーグのオールスター戦と同じような豪華な顔ぶれが投打で次々と登場し、ファンを沸かせた。

ナ・リーグで昨季サイ・ヤング賞（最優秀投手賞）に輝いたスキーンズ（パイレーツ）が先発マウンドに上がり、３回を１安打１失点、４三振を奪った。打線では、２度のリーグ最優秀選手（ＭＶＰ）を誇るハーパー（フィリーズ）が２番に、リーグＭＶＰ３度のジャッジ（ヤンキース）が３番に入り、ともに快音を響かせた。一回にジャッジが先制の２点適時打。五回にはハーパーが右前に２点適時打を放ってリードを広げた。

スキーンズは「クールだね。春季トレーニングの試合だけど、現実離れした感じがする」と興奮気味に語った。選手たち自身が、このメンバーで戦うことに喜びを感じている様子。試合も大勝し、文句なしのスタートとなった。