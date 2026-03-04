【Highguard】 3月12日 サービス終了予定

Wildlight Entertainmentは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用シューティング「Highguard（ハイガード）」について3月12日にサービスを終了すると発表した。

「Highguard」は1月27日にサービスを開始したPvPレイドシューターで、「Apex Legends」および「Titanfall」といったシューティングゲームを手掛けたクリエイターの新作となっていた。サービス開始よりおよそ1カ月半の間に200万人以上のプレーヤーが本作をプレイしたものの、持続的な運営を続けることが難しいと判断され、3月12日をもってサービスが終了することになった。

2025年12月に開催されたゲームの祭典「The Game Awards 2025」では、新作タイトルの発表としてイベントのトリを飾っていたが、本日公式Xを通じてサービスの終了がアナウンスされた。

なお、今後は新たなウォーデンや武器、スキルツリーなどを追加する最終アップデートが配信予定となっている。